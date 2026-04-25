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Karina García dejó un poderoso mensaje antes de marcharse de La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Karina García les habló a los participantes antes de dejar La casa de los famosos y los invitó a disfrutarse más esta experiencia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karina García estuvo tres días en La casa de los famosos Colombia 3.
Karina García aconsejó a los participantes antes de marcharse definitivamente de La casa de los famosos. Foto: RCN

Se terminó la estadía de Karina García en La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido estuvo con los participantes en los últimos días y aprovechó para hablarles y darles algunos consejos.

¿Qué hizo Karina García en su paso por La casa de los famosos Colombia 2026?

Karina hizo parte de la segunda temporada del reality y protagonizó varios momentos icónicos, por lo que su presencia no pasó desapercibida.

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“Me gustó mucho compartir con todos, inyectarles un aura diferente. Estar aquí es muy complejo y a mí, en lo personal, cuando llegaba alguien me gustaba. Traté de darles amor, alegría y que se distrajeran un poco”, expresó Karina.

"Disfrútenlo, disfrútenlo. Siento que esa es la palabra más importante para este momento. Gócense lo que están haciendo, que de verdad es una oportunidad increíble. Es una experiencia única, que ustedes no saben si se va a repetir. Cuando ustedes salgan van a extrañar cada rincón de esta casa”.

Posteriormente, los habitantes acompañaron a Karina hasta la puerta y la despidieron definitivamente. Antes de marcharse, García dijo varias voces “los amo” y les pidió aprovechar y disfrutar esta oportunidad.


Karina García estuvo tres días en La casa de los famosos y compartió con los habitantes. Aprovechando su experiencia, la antioqueña les dio consejos y les dio algunas claves que pueden funcionar a la hora de competir.

Karina García regresó a La casa de los famosos Colombia
Karina García estuvo tres días con los habitantes de La casa de los famosos 2026. (Foto: Canal RCN)

Karina armó dinámicas e, incluso, puso a los participantes a darse besos. La presencia de la paisa impactó La casa y generó alegría entre las celebridades.

¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Karina García sobre su mediática ruptura con Nataly Umaña?

En medio de su estadía, Karina tuvo una reveladora conversación con Alejandro Estrada y sacó a colación lo que ocurrió en la primera temporada. La paisa le preguntó exactamente por lo que sintió al ingresar a La casa para confrontar a Nataly Umaña.

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El actor admitió que, antes de ingresar a la casa, si analizó los pros y contras de hacerlo, puso en una balanza todas las implicaron que tendría su decisión y finalmente optó por ingresar para poner fin a su matrimonio de 12 años.

El actor agregó que la razón que lo llevó a tomar la decisión de entrar al programa en vivo, fue el tener que recibir mensajes de *di* afuera de la casa y comentarios en los que se burlaban de su situación. Ante esto, decidió tomar cartas en el asunto y acabar con su matrimonio tras las muchas especulaciones que se estaban suscitando.

Alejandro Estrada recordó lo que sintió al romper en vivo con Nataly Umaña.
Karina García le preguntó a Alejandro Estrada por el momento en que decidió terminar con Nataly Umaña. Fotos: RCN

Alejandro Estrada dio por terminado su matrimonio tras evidenciar las situaciones románticas entre Nataly Umaña y Miguel Melfi. El actor no soportó lo que pasaba entre ellos y rompió definitivamente con la actriz.

Pero ahí no terminó todo, posteriormente, en la línea de la vida, Estrada afirmó que Nataly le había pedido que volvieran tras ese hecho de infidelidad con Melfi, pero él no aceptó. No obstante, Umaña no tardó en desmentirlo y aseguró que fue Alejandro quien le pidió que retomaran su relación, pero ella no quiso.

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Según contó Nataly, Estrada le dijo que podrían volver tras esperar que bajara la tensión generada por su ruptura en vivo, pero la ibaguereña le dejó claro que lo que hizo fue motivado por una razón de peso y no pensaba en retomar algo que, consideraba, estaba deshecho.

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