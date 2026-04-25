Lluvia de críticas a Juan David Tejada ‘El agropecuario’ por video junto a Emiliano: “papá de redes”

Juan David Tejada, conocido como ‘El agropecuario’, volvió a estar en el centro de la polémica tras la publicación de un video junto a su hijo Emiliano, fruto de su relación con Aida Victoria Merlano. El contenido se viralizó rápidamente y desató una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron al registro y lo calificaron como “papá de redes”.

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¿Por qué Juan David Tejada fue criticado en redes tras publicar un video junto a su hijo Emiliano?

Durante la noche del pasado viernes 25 de abril, Juan David Tejada sorprendió a sus seguidores al publicar un emotivo video junto a su pequeño hijo Emiliano, acompañado de un reflexivo mensaje sobre la paz que encuentra al estar con el menor. Sin embargo, su publicación no fue bien recibida por los internautas, quienes llenaron la casilla de comentarios de críticas hacia él.

En su momento, la relación de Aida Victoria y El Agropecuario fue muy comentada en redes sociales. Foto: RCN

“Hoy compartí un ratito con mi hijo y, sin darme cuenta, me recordó lo realmente importante. Entre risas, miradas y cosas simples encontré una paz que no se explica. De verdad, gracias a Dios por mi hijo. Qué regalo tan grande es verte crecer, Emi… estás muy lindo”.

Pues la situación reavivó el contexto familiar del creador de contenido, quien ha sido señalado por Aida Victoria Merlano en múltiples ocasiones de no responder económicamente por el menor.

La situación volvió a poner sobre la mesa el contexto familiar del creador de contenido, lo que desató nuevamente comentarios divididos en redes sociales sobre su papel como padre.

¿Cómo reaccionaron los internautas al reciente video de El agropecuario junto a su hijo Emiliano?

Las reacciones no se hicieron esperar tras la publicación del más reciente video de Juan David Tejad junto a su hijo Emiliano. Pues aunque el creador de contenido compartió un momento que describió como emotivo y lleno de reflexión, en redes sociales el clip terminó generando una ola de comentarios divididos entre quienes resaltaron el instante familiar y quienes cuestionaron el contexto que rodea su vida personal.

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Por lo tanto, comentarios como “¿Y te recordó de pronto darle más platica mes a mes?”, “Con el carro que la mamá le compro”, “Ser un papá presente y amoroso es lo único que desea un hijo”, “Recuerde ser responsable también”, “Está hermoso por qué tiene una mamá que lo cuida”, fueron algunos de los que destacaron entre cientos.