Fanny Lu reveló si se realizó procedimientos estéticos en el rostro tras críticas por notable cambio

La cantante y actriz colombiana Fanny Lu aclaró recientemente si se ha sometido a procedimientos estéticos en el rostro, luego de que en redes sociales varios usuarios comentaran su notable cambio físico y especularan sobre posibles intervenciones. La artista decidió hablar al respecto para despejar dudas y responder a las críticas.

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¿Cuál fue el notable cambio en el rostro por el que Fanny Lu fue criticada en redes?

Hace pocas semanas Fanny Lu compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en las que presumió su outfit. Sin embargo, un detalle en su rostro se llevó la atención de todos los internautas, quienes de manera inmediata reaccionaron por medio de la casilla de comentarios de la publicación original.

Fanny Lu rompe el silencio sobre su apariencia y las críticas en redes. (Foto AFP: Gustavo Caballero).

Pues en las fotografías la cantante colombiana aparecía con los labios notablemente más grandes de lo usual, ocasionando especulaciones inmediatas entre sus seguidores, quienes comenzaron a indagar si se había realizado algún retoque estético.

Sin embargo, hubo quienes la defendieron al manifestar que en realidad el aspecto que tenía había sido logrado con maquilla artístico, y no propiamente con alguna intervención estética como muchos aseguraban.

¿Fanny Lu se hizo retoques estéticos en el rostro?

Al notar el debate que se había surgido a raíz de sus fotografías publicadas en Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Fanny Lu decidió responder con un extenso mensaje en el que dejó clara se decepción frente a los crueles comentarios que estaba recibiendo por parte de las personas por cómo lucía en las instantáneas.

La cantante aclaró de forma directa que no se había realizado ningún procedimiento estético en el rostro, aunque afirmó que no descartaba hacerlo en el futuro si lo consideraba necesario.

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Más allá de esa aclaración, su mensaje se centró en hacer un llamado a la empatía y al respeto al momento de opinar sobre otras personas, especialmente en redes sociales, recordando que las palabras podían afectar la salud emocional de quienes las recibían.

También invitó a reflexionar sobre la forma en que se comunicaban las opiniones, defendiendo que era posible expresar desacuerdos de manera respetuosa y constructiva, y señaló que prefirió mantener sus fotos como una oportunidad de conexión y aprendizaje con su audiencia en lugar de eliminarlas.