Mánager de Lina Tejeiro se quebró al recibir nuevo parte médico tras su diagnóstico de cáncer

Claudia Serrato, mánager de la actriz Lina Tejeiro, recientemente volvió a llamar la atención en redes sociales tras revelar que, en las últimas horas, recibió los resultados de la última biopsia que se practicó en un sen0 izquierdo, examen que se llevó a cabo con el fin de descartar cualquier célula maligna.

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¿Qué dijo Claudia Serrato tras ser diagnosticada con cáncer semanas atrás?

A través de su cuenta de Instagram en donde la mujer ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, sorprendió al revelar que, al fin recibió los resultados de este examen, dejando a la vista su reacción al ver cómo se encuentra esta zona de su cuerpo.

"Las noticias llegaron antes de que lo me imaginé, me llamaron a decirme que el resultado de la biopsia ya estaba listo, que pasara con él, y yo toda cobardita dije no, yo voy", dijo Serrato por medio de sus historias.

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Sin embargo, según lo comentó, le pidió el favor a "Carlitos", quien es la persona encargada de hacer sus "vueltas", para que fuera él quien los recibiera directamente desde la EPS que la atiende, por lo que una vez esta persona lo tuvo en sus manos, Claudia le pidió que le enviara una foto de los comentados resultados.

¿Qué arrojaron los resultados de la nueva biopsia que se hizo Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro?

Con lágrimas en sus ojos y evidentemente conmovida por la lectura de la biopsia, Serrato de 52 años, reveló que los resultados son bastante alentadores, noticia que la llevó a quebrarse, pero sobre todo mostrarse positiva por cómo avanza su proceso.

"Chicas, chicos, el s3nito izquierdo está libre de malignidad, estoy muy feliz, estoy llorando de la dicha, estoy muy emocionada, tan bobito que es recibir noticias bonitas en medio del diagnóstico", señaló.

¿Qué tipo de cáncer tiene Claudia Serrato, mánager de Lina de Tejeiro?

Cabe señalar que, la mánager de Lina y otras destacadas figuras de la industria del entretenimiento, anunció semanas atrás que, luego se someterse a varios exámenes fue diagnosticada con cáncer de seno, enfermedad que, aunque compleja, la mujer ha enfrentado con mucha fortaleza.