Daniela Ospina sorprende al revelar inesperados detalles de su luna de miel

Daniela Ospina sorprendió a sus seguidores al revelar por primera vez detalles inéditos de su luna de miel junto a su esposo, el cantante venezolano Gabriel Coronel. La empresaria rompió el silencio y compartió cómo vive actualmente esta etapa especial, entregando revelaciones inesperadas que han generado gran interés entre sus fanáticos y en redes sociales.

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¿Dónde es la luna de miel de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

El pasado sábado 18 de abril, Daniela Ospina y Gabriel Coronel sellaron su amor en el altar con un “sí, acepto”. La reconocida pareja compartió con sus seguidores en redes sociales todos los detalles de este importante momento en sus vidas.

Daniela Ospina anuncia su boda con Gabriel Coronel / (Foto de AFP)

Sin embargo, ocho días después de la boda, los fanáticos comenzaron a preguntarse dónde estarían pasando su luna de miel, un tradicional viaje tras el matrimonio, pues hasta el momento no habían mostrado contenido diferente al de la ceremonia religiosa y la recepción.

Ante esto, Ospina se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, y reveló un inesperado detalle sobre el tema.

Según lo que explicó en un video, su “luna de miel” estaría ocurriendo en su casa en Miami, donde recientemente remodelaron el patio e instalaron una piscina que esperan estrenar pronto.

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La empresaria añadió que, por ahora, están disfrutando de lo que han construido como familia, aunque dejó entrever que sí habría una luna de miel formal más adelante, sin dar una fecha exacta.

“A los que me preguntan por la luna de miel: disfrutando lo que hoy hemos construido, por fin tenemos nuestra piscina, ya a punto de estrenarla. Así que disfrutemos el presente, que luego lo otro llega”.

¿Dónde fue la boda de Daniela Ospina y Gabriel Ospina?

Vale la pena destacar que la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel se llevó a cabo el 19 de abril en Medellín, Colombia, pese a que la pareja reside desde hace varios años en Miami, Estados Unidos.

Esto al parecer por facilidad y comodidad para que sus familiares pudieran estar presentes, pues recordemos que Daniela Ospina es colombiana y su esposo Gabriel Coronel es venezolano.