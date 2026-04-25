Tebi Bernal frenó en seco a Alexa Torrex ante su interés de estar juntos tras salir del reality: "no va a pasar"

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sigue siendo el escenario de polémicos momentos que generan controversia entre los seguidores del reality de convivencia, y uno de ellos tuvo lugar hace pocas horas.

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Se trata de una escena que protagonizaron precisamente Tebi Bernal y Alexa Torrex, dos de los participantes que han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Y es que, de acuerdo con lo registrado por las cámaras de la casa más famosa del país, todo se dio luego de culminara la celebración que se llevó a cabo en la terraza por motivo del cumpleaños del antioqueño, pues cuando quedaron completamente solos la cucuteña aprovechó para declarar su amor y hablar de su deseo de irse con su compañero una vez termine el juego.

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"Usted qué aspira, a sus 26 años, con todo un futuro por delante a un cuchito de 39", le dijo Tebi. Frente a sus palabras, Alexa se sinceró al hablar de todo lo que él despierta en ella: "Y yo lo qué sé es que cada vez que te miró a los ojos, siento muchas cosas bonitas".

¿Alexa Torrex le declaró su amor a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Al escuchar a Torrex, Bernal intentó hacerle entender a la joven que en sus planes no está "truncarle sus oportunidades", una expresión con la que, en parte, quiso dejarle claro que en sus prioridades no está una relación con ella más adelante.

Tebi Bernal fue honesto con Alexa Torrex frente a sus planes. Foto | Canal RCN.

"Imagínese usted de 30 y yo de 43 uy nea qué vuelta y yo soy muy aburrido, demasiado aburrido", agregó el participante, mientras que Alexa le respondió que ella es igual de aburrida.

Fue justo cuando Tebi manifestó su interés de irse lejos a una casa a vivir tranquilo, cuando la participante le hizo saber que se iría junto a él, sin embargo, de inmediato el hombre fue claro al responderle que no será así: "No, yo no le voy a truncar los sueños a nadie, acuérdese que llegamos a un acuerdo", agregó.

Alexa Torrex se sinceró con Tebi sobre sus sentimientos. Foto | Canal RCN.

Ante la negativa del paisa, Alexa se mostró en desacuerdo e incluso le reprochó por decirle eso, argumentando que él en realidad no quiere eso. Por su parte, el respondió que no puede seguir sus impulsos y procedió a abrazarla dando por terminada la incómoda conversación.