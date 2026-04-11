Una de las amistades más fuertes de La casa de los famosos Colombia fue la que tuvieron Lorena Altamirano y Juanse Laverde. La actriz y el cantante hicieron una gran conexión y mantuvieron la cercanía en medio de las adversidades propias de la competencia.

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Las charlas entre Lorena y Juanse se hicieron muy comunes en la casa más famosa. La caleña se convirtió en una especie de consejera para él, quien, cabe destacar, fue el décimo eliminado del juego. Ella, mientras tanto, fue la octava.

¿Cómo fue el esperado reencuentro entre Lorena Altamirano y Juanse Laverde tras La casa de los famosos Colombia?

En sus redes sociales, la actriz, esposa de Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, mostró el momento exacto en que se reencuentra con Juanse y la reacción de ambos al verse de nuevo frente a frente.

Juanse Laverde y Lorena Altamirano volvieron a verse tras semanas de no hacerlo. Foto: RCN

El video empieza con el anuncio de Lorena de que se vería con Juanse, algo que no pasaba desde su salida de La casa de los famosos. Al producirse su eliminación, Lorena se tomó unos días de descanso y se marchó al mar, algo que venía anhelando desde hace tiempo.

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Lorena contó que se había citado con Juanse en un restaurante y cuando finalmente se dio el reencuentro se enfundaron en un fuerte abrazo. El joven cantante no ocultó su emoción y recordó que no se veían desde aquella salida de la caleña tras casi 50 días de convivencia.

Ese gran abrazo evidencia la amistad que forjaron ambos y que se mantiene intacta, aún después de La casa de los famosos.

¿Cómo fue la participación de Juanse Laverde y Lorena Altamirano en La casa de los famosos?

Juanse Laverde había entrado a la competencia por invitación directa de El Jefe, mientras que Lorena tuvo que pasar primero por unas votaciones preliminares. Lo cierto es que la amistad surgió pronto y esperan mantener el contacto, no solo a través de las redes sociales.

Altamirano fue la primera en abandonar La casa de los famosos. Esa partida dejó muy triste a Juanse, aunque el turno de él llegaría dos semanas después. Precisamente, cuando tuvo que decirle adiós a la competencia, la caleña reaccionó en sus redes sociales.

Lorena compartió una publicación en sus redes y allí mostró una imagen en la que abraza fuertemente a Juanse.

Lorena Altamirano levantó críticas en La casa de los famosos y varios la tildaron de "mueble". / (Foto del Canal RCN)

La amistad entre ambos, sin embargo, llegó a estar en duda. Juanse no habría quedado muy contento al saber que Lorena había dicho que él era un participante “peligroso”, aunque también aclaró que quería darse la oportunidad de conversar con ella personalmente.

Este reencuentro muestra que las diferencias fueron superadas y ambos tienen la intención de forjar aún más la conexión que nació en La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Lorena Altamirano y Melissa Gate no son amigas?

Lorena Altamirano tuvo una participación marcada por las críticas. La actriz fue cuestionada y varios la tildaron de “mueble”. Además, pusieron en duda su lealtad hacia Melissa Gate.

En su momento, la caleña se defendió y afirmó que no se consideraba un “mueble”, además, aclaró su relación con Melissa y contó que no eran amigas tan sólidas, pues la verdadera amistad era con ‘El Flaco’ Solórzano.

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Aunque Lorena agradeció por el apoyo que recibió del fandom de Melissa, expresó que su relación con ella se limitaba a un saludo.