En los últimos días, el nombre de Eidevin López ha generado una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales tras ser expulsado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, tras un enfrentamiento físico con Alejandro Estrada.

Por este motivo, varios de los seguidores de Eidevin se han mostrado preocupados al saber cómo se encuentra tras su expulsión del reality, pues se evidenció que estuvo afectado por la decisión que tomó el público mediante las votaciones.

Con base en esto, una de las hermanas de Eidevin ha dividido una ola de reacciones mediante las plataformas digitales tras pronunciarse en sus redes sociales acerca de cómo se encuentra el famoso.

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¿Qué dijo la hermana de Eidevin López acerca de cómo se encuentra tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

Esto dijo Evelith sobre su hermano en sus redes. | Foto: Canal RCN

Tras la reciente expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia, una gran variedad de internautas se ha preguntado acerca de cómo se encuentra, días después de lo sucedido en el reality.

Por ello, una de sus hermanas, Evelith López reposteó mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de mil seguidores, una publicación que fue compartida por parte de Eidevin mediante su cuenta oficial de Instagram en la que expresó las siguientes palabras: “Gracias”, agregó en la descripción de la publicación.

En medio de esto, las hermanas de Eidevin se han mantenido en silencio mediante sus redes sociales tras los hechos presentados con el influenciador quien fue expulsado de La casa de los famosos Colombia.

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Cabe destacar que una de las personas más importantes en la vida de Eidevin son sus hermanas, quienes lo han apoyado en varios momentos de su carrera y de su vida personal.

¿Cómo fue la participación de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

Así fu el paso de Eidevin López en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que el paso de Eidevin López generó una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas al demostrar su buen sentido del humor y llevar en alto el nombre de la región caribe.

Así también, demostró que una de las personas más importantes para él dentro del reality fue Karola Alcendra, con quien tuvo la oportunidad de construir un vínculo especial.