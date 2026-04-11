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Sofía Jaramillo causa polémica por controversial opinión tras la expulsión de Eidevin

Sofía Jaramillo opinó sobre la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos y causó revuelo al decir qué debió pasar, según ella.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sofía Jaramillo lanza fuerte opinión sobre la expulsión de Eidevin.
Sofía Jaramillo genera controversia con su opinión sobre la salida de Eidevin. (Foto: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 2026 ha sido tendencia en las redes sociales durante los últimos días, pues en la semana trece de la competencia, se vieron varias emociones que alteraron la paz en la convivencia.

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Todo empezó el miércoles 8 de abril, cuando los participantes estaban realizando una actividad organizada por el jefe y empezaron a discutir, pues Karola Alcendra le reprochó a Alejandro Estrada por hablar de la estrategia de Alexa Torrex.

En ese momento, Eidevin se puso de pie de su puesto y se fue hacia Alejandro, tocando su cara, generando que el actor lo haya empujado para quitarlo de frente.

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Sin duda, este hecho conmocionó las redes sociales y el jefe tuvo que tomar drásticas decisiones, pero fue Colombia quien decidió el rumbo de los participantes, lo que generó las reacciones de internautas y televidentes.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre la discusión de Eidevin y Alejandro Estrada?

A través de redes sociales, Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, fue una de las personas que opinó sobre lo ocurrido con sus dos excompañeros.

Sofía Jaramillo genera controversia con su opinión sobre la salida de Eidevin
La polémica opinión de Sofía Jaramillo sobre Eidevin y Alejandro Estrada.(Foto: Canal RCN)

Pues ella, como Marilyn Patiño, creen que la reacción de Alejandro fue natural, debido al contacto que tuvo Eidevin con él, además, dijeron que eso no estaba permitido en la convivencia.

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Eso les generó varias críticas y recibieron mensajes negativos, en defesa de uno de los participantes. Pero Sofía dejó claro que no está en el lado de ninguno de los dos, pero sí que ambos debieron salir expulsados.

¿Por qué cree Sofía Jaramillo que la expulsión debió ser para ambos participantes?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó claro que, lo que ella sabía es que no se podía tener contacto físico con ningún otro participante, por eso, aunque Alejandro Estrada se defendió, no debió tocar a Eidevin para apartarlo.

La polémica opinión de Sofía Jaramillo sobre Eidevin y Alejandro Estrada.(Foto: Canal RCN)
Sofía Jaramillo lanza fuerte opinión sobre la expulsión de Eidevin. (Foto: Canal RCN)

Sofía Jaramillo, reiteró que no estaba de parte de ninguno de los dos, pues, de hecho, dijo que no había votado en nada tras la decisión del jefe. Considerando que, la falta fue de parte de los dos y por eso no podía defender a uno solo.

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