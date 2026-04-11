La casa de los famosos Colombia 2026 ha sido tendencia en las redes sociales durante los últimos días, pues en la semana trece de la competencia, se vieron varias emociones que alteraron la paz en la convivencia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin López se pronunció en sus redes tras ser expulsado de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

Todo empezó el miércoles 8 de abril, cuando los participantes estaban realizando una actividad organizada por el jefe y empezaron a discutir, pues Karola Alcendra le reprochó a Alejandro Estrada por hablar de la estrategia de Alexa Torrex.

En ese momento, Eidevin se puso de pie de su puesto y se fue hacia Alejandro, tocando su cara, generando que el actor lo haya empujado para quitarlo de frente.

Artículos relacionados Gregorio Pernía Esposa de Gregorio Pernía sorprendió al reaccionar a la expulsión de Eidevin de La casa; esto dijo

Sin duda, este hecho conmocionó las redes sociales y el jefe tuvo que tomar drásticas decisiones, pero fue Colombia quien decidió el rumbo de los participantes, lo que generó las reacciones de internautas y televidentes.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre la discusión de Eidevin y Alejandro Estrada?

A través de redes sociales, Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, fue una de las personas que opinó sobre lo ocurrido con sus dos excompañeros.

La polémica opinión de Sofía Jaramillo sobre Eidevin y Alejandro Estrada.(Foto: Canal RCN)

Pues ella, como Marilyn Patiño, creen que la reacción de Alejandro fue natural, debido al contacto que tuvo Eidevin con él, además, dijeron que eso no estaba permitido en la convivencia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompe el silencio sobre las actitudes de Karola: ¿terminó su amistad?

Eso les generó varias críticas y recibieron mensajes negativos, en defesa de uno de los participantes. Pero Sofía dejó claro que no está en el lado de ninguno de los dos, pero sí que ambos debieron salir expulsados.

¿Por qué cree Sofía Jaramillo que la expulsión debió ser para ambos participantes?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó claro que, lo que ella sabía es que no se podía tener contacto físico con ningún otro participante, por eso, aunque Alejandro Estrada se defendió, no debió tocar a Eidevin para apartarlo.

Sofía Jaramillo lanza fuerte opinión sobre la expulsión de Eidevin. (Foto: Canal RCN)

Sofía Jaramillo, reiteró que no estaba de parte de ninguno de los dos, pues, de hecho, dijo que no había votado en nada tras la decisión del jefe. Considerando que, la falta fue de parte de los dos y por eso no podía defender a uno solo.