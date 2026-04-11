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Marilyn Patiño se encontró con Mafe Walker y le pidió activar sus códigos: “Qué me suelten”

Marilyn Patiño le pidió ayuda a Mafe Walker debido a las críticas que ha recibido por su segunda participación en La casa de los famosos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Marilyn Patiño ha recibido críticas tras ser eliminada por segunda vez de La casa de los famosos.
Marilyn Patiño pidió ayuda galáctica a través de Mafe Walker. Fotos: RCN

Marilyn Patiño ha estado en el centro de las críticas tras ser eliminada por segunda vez de La casa de los famosos Colombia. La actriz fue “resucitada” gracias al público, pero su desempeño dejó mucha inconformidad entre sus fans.

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Varios afirmaron que Marilyn no habría aprovechado su oportunidad, pues no tuvo una estrategia clara y además terminó haciéndole críticas a Alejandro Estrada, algo que no gustó entre los seguidores del actor.

¿Para qué se encontraron Marilyn Patiño y Mafe Walker, exparticipantes de La casa de los famosos?

Patiño, aunque buscó destacarse en su segunda etapa mostrando personajes, salió más antes de lo esperado y la decepción fue evidente en ella. Según confesó, su idea era quedarse al menos dos semanas más.

Pues bien, tras su segunda eliminación, Marilyn se encontró con otra exhabitante de La casa de los famosos y le pidió ayuda para “despejar” las críticas en su contra. La actriz le pide a Mafe Walker activar los códigos y limpiar la energía en torno a ella.

Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia
Tras ser eliminada de La casa de los famosos, Marilyn Patiño le pidió "ayuda urgente" a Mafe Walker. (Foto: Canal RCN)

“Necesito un favor urgente; tú que tienes conexión diles ‘que me suelten, que me ignoren, que estuvo bueno, que no quiero ser más su guerrera, por favor, ya’. Mándales ese mensaje”, expresa Marilyn.

El ejercicio inicialmente no dio resultado, pero, tras otro intento, se logró lo que esperaba la actriz, quien cree que finalmente podrá deshacerse de las críticas que han caído contra ella.

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El video causó risas entre los internautas. Varios destacaron la belleza y autenticidad de Marilyn, mientras que otros se divirtieron con la “ayuda” galáctica que brindó Walker.

Hermosas”, “chistes que solo entendemos los despiertos”, “Mary bella y hermosa”, “qué es esto? Ayuda Galáctica?”, “se juntó el hambre con las ganas de comer

¿Cómo le fue a Mafe Walker y a Marilyn Patiño participando en La casa de los famosos Colombia?

Mafe Walker hizo parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia e inspiró el nombre que llevaría el equipo del que también harían parte Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños y Sebastián González. Este team tuvo un gran enfrentamiento con el Team Papillente del que hacían parte habitantes como Karen Sevillano, La Segura, Alfredo Redes, Ornella Sierra y Pantera.

Papillentes y Galácticos quedaron enfrentados en la final, y la ganadora terminó siendo Karen Sevillano, la integrante del primer equipo.

Por su parte, Marilyn Patiño ganó su entrada directa a la temporada 3 de La casa de los famosos y tuvo una primera etapa muy destacada, sin embargo, terminó eliminada; posteriormente regresó gracias a la “resurrección”, pero su paso no causó mayor impacto.

Mafe Walker le brindó su ayuda galáctica a Marilyn Patiño.
Marilyn Patiño estuvo en la tercera temporada de La casa de los famosos, mientras que Mafe Walker en la primera. Fotos: RCN

La actriz tuvo que salirle al paso a esas críticas y, entre otras cosas, afirmó que nunca pretendió aprovecharse de un fandom y solo buscó jugar a su manera y estilo.

Marilyn, además, reconoció que no entró en un buen momento a La casa de los famosos, pues los equipos ya estaban muy formados y era difícil integrarse a uno de ellos, sin generar controversia.

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Al final, pese a sus críticas contra Alejandro Estrada y un choque con Luisa Cortina, dejó claro que se la lleva bien con todos y no guarda ningún tipo de rencor.

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