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Recrean frutinovela de la expulsión de Eidevin López tras enfrentamiento con Alejandro Estrada

Se recreó la escena en frutinovelas sobre la expulsión de Eidevin López tras enfrentamiento con Alejandro Estrada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Recrean en frutinovela de la expulsión de Eidevin López tras enfrentamiento con Alejandro Estrada
¿Cómo es el video sobre la expulsión de la frutinovela de Eidevin López? | Fotos: Canal RCN y Freepik

En los últimos días, el nombre de Eidevin López se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales tras ser expulsado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia por un enfrentamiento con Alejandro Estrada.

En medio de la expulsión de Eidevin por la decisión que tomó el público en las votaciones, una de las personas que más afectada se ha visto es Karola, quien construyó un vínculo especial con Eidevin.

Así también, se ha visto reflejado en las redes sociales las frutinovelas, también conocidas como frutas infieles. Por ello, se compartió un video en las redes de Karola recreando el momento cuando se confirmó la expulsión de Eidevin.

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¿Cuál es la frutinovela que recreó el momento de la expulsión de la expulsión de Eidevin López?

Recrean en frutinovela de la expulsión de Eidevin López tras enfrentamiento con Alejandro Estrada
¿Cuál fue la razón por la que Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En medio de la tendencia de las frutinovelas, el equipo de trabajo de Karola Alcendra, compartió recientemente un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de dos millones de seguidores un fragmento de la reacción de la costeña cuando se confirmó la expulsión de Eidevin tras la decisión que tomó el público por el enfrentamiento con Alejandro Estrada.

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También se refleja en el video que compartió el equipo de trabajo de Karola Alcendra que la participante de La casa de los famosos Colombia se mostró sumamente afectada tras la expulsión de su cómplice.

Por su parte, una gran variedad de internautas generó múltiples opiniones acerca del video recreado en las frutinovelas sobre uno de los momentos más polémicos que se han vivido en La casa de los famosos Colombia.

Recrean en frutinovela de la expulsión de Eidevin López tras enfrentamiento con Alejandro Estrada
Este fue el especial vínculo que construyeron Eidevin y Karola. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el especial vínculo que Karola tuvo con Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que una de las personas más importantes para Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia es Eidevin López, con quien tuvo la oportunidad de construir enriquecedores momentos, en especial, por un “shippeo” circulado por parte de los internautas en las redes sociales.

Aunque no se confirmó que existiera un romance entre ambos, se demostraron en reiteradas ocasiones varias muestras de cariño en el que sus seguidores se encuentran bajo la expectativa si surgiese un romance entre ellos cuando se reencuentren en el futuro, ¿qué ocurrirá?

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