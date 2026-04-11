Desde hace varios días, los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, se enfrentaron a un nuevo castigo compartido por parte de El Jefe en las últimas horas.

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¿Cuál fue el castigo que El Jefe impuso en La casa de los famosos Colombia?

Este fue el castigo que puso El Jefe en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En la noche de la gala del pasado 10 de abril, El Jefe impuso un inesperado castigo en La casa de los famosos Colombia, pues todos los participantes entraron a la placa de nominados.

Así también, El Jefe tomó la decisión de que el público eligiera mediante votaciones de La casa de los famosos Colombia, que deber votar en negativo, es decir, la celebridad que mayor puntaje obtenga quedaría en riesgo de eliminación el próximo 12 de abril.

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Con base en esta decisión que tomó El Jefe, mucho famosos quedaron sorprendidos, pues no contaban con este inesperado castigo el cual ha generado una gran variedad de opiniones mediante las plataformas digitales.

Por ello, cada uno de los famosos se ha expresado delante de las cámaras del reality para recibir apoyo en medio de las votaciones, pues muchos quieren permanecer en la competencia tras los importantes momentos que han vivido en la casa más famosa del país.

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¿Qué dijo Alexa Torrex tras el castigo que reveló El Jefe en La casa de los famosos Colombia?

¿Por que´Alexa Torrex se enojó nuevamente con Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

Tras el castigo que puso El Jefe en La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex tuvo un cruce de opiniones con Alejandro y se molestó tras un comentario que le hizo a Tebi Bernal, pues expresó lo siguiente:

“Esto me parece indignante en todo el sentido. Yo no me involucro en eso, me parece injusto, yo los respeté a los dos. Para mí no es tema de aprovecharlo de juego y lo siento si Alejo y Tebi se enojan conmigo, no quiero que voten por ellos, ni tampoco me quiero ir, pero la decisión, es de Colombia. Igual, veo esto como un castigo que nos está poniendo toda Colombia”, agregó Alexa en el video.

Posteriormente, Tebi Bernal aprovechó la oportunidad para expresarse con Alejandro, pues evaluó quién de ellos tres podría estar en riesgo tras los diferentes sucesos que han ocurrido en los últimos días: