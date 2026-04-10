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Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá, ¿cuándo? ¿dónde?

El cantante vallenato hará un concierto de seis horas en el Movistar Arena, con invitados y recorrido musical.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá
¿Dónde será el concierto de Nelson Velásquez en Bogotá? Foto de Colprensa

El próximo 16 de mayo, el Movistar Arena de Bogotá será el escenario de un concierto especial con el que Nelson Velásquez conmemorará sus 25 años de trayectoria artística.

El evento, planteado como el cierre de su gira nacional, se caracteriza por su duración extendida, más de seis horas, y por reunir en una misma noche diferentes momentos de su carrera musical.

¿Dónde será el concierto de Nelson Velásquez en Bogotá?

La elección de Bogotá como sede principal responde al papel que ha tenido la ciudad en el desarrollo del artista. Desde sus primeras presentaciones, la capital ha sido uno de los mercados más importantes para su música y un punto clave en la consolidación de su carrera.

El concierto estará estructurado como un recorrido por su catálogo, incluyendo canciones que han marcado distintas etapas. La idea es ofrecer una visión completa de su evolución dentro del vallenato romántico.

¿Qué tiene preparado Nelson Velásquez para su concierto en Bogotá?

El evento contará con la participación de artistas invitados que se sumarán en diferentes momentos de la noche. Esta dinámica busca integrar distintas propuestas musicales dentro del mismo escenario.

Este modelo ya fue probado en una presentación anterior en Medellín, donde el artista realizó un concierto de características similares. Para Bogotá, se proyecta una producción más amplia, con un mayor despliegue técnico y artístico.

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Foto: Freepik

El concierto representa el final de una gira conmemorativa que recorrió varias ciudades del país. Con esta presentación, el artista busca resumir su trayectoria en un solo evento.

La elección del Movistar Arena responde tanto a la capacidad del recinto como a la expectativa generada entre sus seguidores. Se prevé una alta asistencia para esta fecha.

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