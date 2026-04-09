Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Morat, Fonseca y Kany García consolidan su impacto global con nuevos hitos, conoce más

Los artistas consolidan su impacto global con logros en Coachella, giras internacionales y nuevos lanzamientos.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Una semana marcada por lanzamientos
Estrenos musicales y más novedades. Imagen de IA

La música latina continúa ampliando su presencia en el panorama internacional, y tres artistas reflejan ese crecimiento con hechos recientes: Morat, Fonseca y Kany García.

¿Cómo Morat consolida su impacto global con Coachella 2026?

Morat fue incluido en el cartel oficial del Festival de Coachella 2026, uno de los eventos musicales más relevantes a nivel mundial. La banda se presentará en dos fechas, el 11 y el 18 de abril, en Indio, California.

Esta participación representa un avance importante en su proyección internacional. El festival es reconocido por reunir artistas de diferentes géneros y por ser una plataforma de visibilidad global, lo que amplía el alcance de quienes hacen parte de su programación.

El anuncio llega en un momento en el que el grupo ha logrado consolidar su carrera con giras exitosas, premios en la industria y una base de seguidores en crecimiento en distintos países.

Morat para los Latin Grammy
Morat /AFP:MARTIN BERNETTI

¿Cómo se consolida Fonseca tras el cierre de su gira internacional?

Fonseca cerró su “Tropicalia Tour” con un concierto con boletería agotada en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, uno de los recintos más importantes de la región.

Este evento marcó el final de una gira que recorrió varios países, llevando su propuesta musical a diferentes públicos. La alta asistencia en este último concierto confirma la vigencia de su repertorio y la conexión que mantiene con sus seguidores.

Durante la presentación, el artista incluyó invitados especiales como el dúo Río Roma, lo que aportó variedad al espectáculo y reforzó la dinámica de colaboración en su música.

Fonseca inicio su gira en Bogotá.
Fonseca | Foto AFP/ Ethan Miller.

¿Qué propone Kany García con su nuevo álbum Puerta Abierta?

Kany García presentó su décimo álbum de estudio, “Puerta Abierta”, un proyecto que reúne 11 canciones y que se enfoca en temas personales como la identidad y el crecimiento emocional.

El disco incluye colaboraciones con artistas de distintos géneros y combina diferentes influencias musicales, manteniendo como eje principal la composición y el contenido de sus letras.

Con este lanzamiento, la artista reafirma su estilo y continúa desarrollando una propuesta centrada en lo personal, lo que le permite mantener su relevancia dentro de la música latina.

Kany García regresa a Colombia con su gira 2026
Kany García. Foto AFP
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá Talento nacional

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá, ¿cuándo? ¿dónde?

El cantante vallenato hará un concierto de seis horas en el Movistar Arena, con invitados y recorrido musical.

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo

Tras su llegada a Colombia, Jhonny Rivera contó varios detalles sobre su luna de miel con Jenny López.

Micro TDH llega a Bogotá y Medellín Talento internacional

Micro TDH llega a Bogotá y Medellín en su mejor momento musical

Micro TDH llega a Colombia con conciertos con entradas agotadas y gran expectativa del público colombiano.

Lo más superlike

Santiago Vargas, periodista del Canal RCN se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién fue? Talento nacional

Santiago Vargas, periodista de Canal RCN se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién fue?

Reconocido periodista de Mañana Express, se viste de luto tras pérdida de importante miembro de su familia.

Hermana de Eidevin López se pronunció en redes tras su expulsión: ¿reveló cómo está? La casa de los famosos

Hermana de Eidevin López se pronunció en redes tras su expulsión: ¿reveló cómo está?

Nodal repite escena bajo la lluvia con Ángela y redes no olvidan a Belinda Christian Nodal

¿Indirecta a Belinda? Nodal y Ángela Aguilar recrean icónica foto bajo la lluvia y desatan polémica

Futbolista brasileño será papá a los 19 años: anuncio se volvió viral en redes Viral

Reconocido futbolista brasileño será papá por primera vez: así fue el anuncio

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos