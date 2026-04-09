Morat, Fonseca y Kany García consolidan su impacto global con nuevos hitos, conoce más

La música latina continúa ampliando su presencia en el panorama internacional, y tres artistas reflejan ese crecimiento con hechos recientes: Morat, Fonseca y Kany García.

¿Cómo Morat consolida su impacto global con Coachella 2026?

Morat fue incluido en el cartel oficial del Festival de Coachella 2026, uno de los eventos musicales más relevantes a nivel mundial. La banda se presentará en dos fechas, el 11 y el 18 de abril, en Indio, California.

Esta participación representa un avance importante en su proyección internacional. El festival es reconocido por reunir artistas de diferentes géneros y por ser una plataforma de visibilidad global, lo que amplía el alcance de quienes hacen parte de su programación.

El anuncio llega en un momento en el que el grupo ha logrado consolidar su carrera con giras exitosas, premios en la industria y una base de seguidores en crecimiento en distintos países.

Morat /AFP:MARTIN BERNETTI

¿Cómo se consolida Fonseca tras el cierre de su gira internacional?

Fonseca cerró su “Tropicalia Tour” con un concierto con boletería agotada en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, uno de los recintos más importantes de la región.

Este evento marcó el final de una gira que recorrió varios países, llevando su propuesta musical a diferentes públicos. La alta asistencia en este último concierto confirma la vigencia de su repertorio y la conexión que mantiene con sus seguidores.

Durante la presentación, el artista incluyó invitados especiales como el dúo Río Roma, lo que aportó variedad al espectáculo y reforzó la dinámica de colaboración en su música.

Fonseca | Foto AFP/ Ethan Miller.

¿Qué propone Kany García con su nuevo álbum Puerta Abierta?

Kany García presentó su décimo álbum de estudio, “Puerta Abierta”, un proyecto que reúne 11 canciones y que se enfoca en temas personales como la identidad y el crecimiento emocional.

El disco incluye colaboraciones con artistas de distintos géneros y combina diferentes influencias musicales, manteniendo como eje principal la composición y el contenido de sus letras.

Con este lanzamiento, la artista reafirma su estilo y continúa desarrollando una propuesta centrada en lo personal, lo que le permite mantener su relevancia dentro de la música latina.