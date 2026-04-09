Micro TDH llega a Bogotá y Medellín en su mejor momento musical

El cantante venezolano Micro TDH llegará a Colombia en mayo con una serie de presentaciones que reflejan su buen momento en el país.

La respuesta del público ha sido alta: una de sus fechas en Bogotá ya está completamente vendida y la siguiente está cerca de lograrlo. Además, el artista incluyó a Medellín dentro de su recorrido, ampliando así su presencia en el territorio nacional.

¿Cuándo se presentará Micro TDH en Colombia?

El primer concierto en Bogotá, programado para el 20 de mayo, agotó rápidamente su boletería. Debido a esto, se abrió una segunda fecha el 21 de mayo en el Teatro Libre, que también registra una alta venta de entradas.

Este comportamiento del público responde al crecimiento que ha tenido el artista en Colombia. Sus canciones, enfocadas en temas como el amor, las relaciones y las emociones personales, han logrado conectar con una audiencia joven que se identifica con sus letras.

En sus presentaciones en vivo, el artista suele mantener un formato cercano con el público, lo que fortalece esa relación. Esto ha sido clave para que sus conciertos tengan una alta asistencia y buena recepción.

¿Cuál es el reciente sencillo de Micro TDH?

Además de la gira, el artista lanzó recientemente el sencillo “Ram Pam Pam”. Esta canción presenta un sonido más movido, en el que mezcla ritmos como el reguetón, el dancehall, el reggae y el dembow.

Con este lanzamiento, el cantante busca mostrar una faceta más versátil y ampliar su propuesta musical. Aunque mantiene su estilo, incorpora elementos más bailables que apuntan a un público más amplio.

También se han anunciado futuras colaboraciones, entre ellas un trabajo con el dúo Chyno y Nacho, lo que indica que el artista continúa expandiendo su carrera en la región.

Después de sus fechas en la capital, el artista se presentará el 22 de mayo en The Church de Medellín. Esta ciudad se suma a la gira como otro punto importante dentro de su recorrido en Colombia.

La inclusión de Medellín confirma el crecimiento de su base de seguidores en el país. No solo se trata de llenar escenarios, sino de consolidar su presencia en diferentes ciudades.