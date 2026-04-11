La expulsión de Eidevin López dejó caldeados los ánimos en La casa de los famosos Colombia. Una de las rivalidades que más ha cobrado fuerza ha sido la de Alexa Torrex y Karola Alcendra.

¿Cómo fue la nueva discusión entre Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, quedaron más que marcadas las diferencias entre las participantes. El hecho ocurrió mientras hacían una preparación en la cocina.

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La cucuteña argumentaba que Karola estaba saboteándola y le quitaba la masa que usaba para unas arepas. “Ya la agarré, si quieres haz más masa”, respondió la barranquillera ante los reclamos de Alexa.

Posteriormente, salieron a relucir temas más controversiales y ambas se mandaron indirectas por sus “shippeos” en la casa más famosa.

Alexa Torrex y Karola se sacaron "los trapitos al sol" en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Karola fue la primera en lanzar la pulla y la criticó por sus acercamientos amorosos con Tebi Bernal, recordándole además el compromiso que ahora está en veremos con Jhorman Toloza.

“Yo no he agarrado ningún marido ajeno. No me importa darte explicaciones”, expresó Torrex, pero Karola la refutó y le dijo que las explicaciones debía dárselas, supuestamente, a la pareja de Tebi, es decir, Alejandra Salguero.

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Alexa, sin embargo, no se quedó callada y sacó a relucir a J, quien sería la persona que estaría esperando a Karola afuera de La casa de los famosos.

“Yo se las di hace rato porque yo no tenía marido ni un compromiso. Soy una mujer soltera”, expresó la barranquillera.

Alexa, sin embargo, captó en el tono de Karola que su intención era provocarla y que, incluso, pudiera correr el mismo destino de Eidevin López. “Haz lo que tú quieras, ¿qué vas a hacer?”, le dijo en varias ocasiones Alcendra a la cucuteña.

La confrontación fue tomando un tono más fuerte e incluso Beba se involucró, entrando en defensa de Karola. Juanda Caribe al escuchar lo que pasaba también se expresó y se fue contra la cucuteña.

¿Qué dijo la mamá de Alexa Torrex al ver la fuerte discusión entre su hija y Karola en La casa de los famosos?

Torrex dijo que, pese a sus diferencias con Eidevin, guardaba cierto respeto, sin embargo, Karola no le creyó y le lanzó nuevas pullas.

La mamá de Alexa, Jennisabel Contreras, reaccionó a esa situación y no dudó en enviarle un mensaje de apoyo a su hija.



“Hija se fuerte”,escribió Jennisabel en la publicación que mostró el enfrentamiento entre Alexa y Karola.

¿Cuál fue la reacción de Karola al saber que Eidevin López salía expulsado de La casa de los famosos?

Karola Alcendra perdió el control y se molestó mucho tras confirmarse la expulsión de Eidevin López. La barranquillera se enfureció tanto que su reacción no pasó desapercibida por El Jefe y este la llamó al confesionario.

Ese hecho rebosó la copa y El Jefe tomó medidas drásticas, una de ellas, fue la de enviar a placa a todos los participantes y activar de inmediato el voto negativo. Quitó los beneficios, así que todos los habitantes están en riesgo de eliminación.

Karola quedó muy dolida con la expulsión de Eidevin López. Foto: RCN

Es la primera vez, en esta tercera temporada, que se activa el voto negativo. Las personas tendrán la oportunidad de votar para que alguien sea eliminado y no para salvarlo, como ha ocurrido en los recientes meses.

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11 participantes enfrentarán su destino este domingo y uno de ellos deberá dejar la competencia, quedando sin posibilidades de meterse al Top 10.