Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mamá de Alexa Torrex reaccionó a la reciente discusión de su hija con Karola: esto dijo

La mamá de Alexa Torrex le envió un mensaje desde redes sociales a su hija tras ver una nueva discusión entre la cucuteña y Karola.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Alexa Torrex tuvo un fuerte roce con Karola en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex discutió de nuevo con Karola y la mamá de la cucuteña reaccionó. Fotos: RCN

La expulsión de Eidevin López dejó caldeados los ánimos en La casa de los famosos Colombia. Una de las rivalidades que más ha cobrado fuerza ha sido la de Alexa Torrex y Karola Alcendra.

¿Cómo fue la nueva discusión entre Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, quedaron más que marcadas las diferencias entre las participantes. El hecho ocurrió mientras hacían una preparación en la cocina.

Artículos relacionados

La cucuteña argumentaba que Karola estaba saboteándola y le quitaba la masa que usaba para unas arepas. “Ya la agarré, si quieres haz más masa”, respondió la barranquillera ante los reclamos de Alexa.

Posteriormente, salieron a relucir temas más controversiales y ambas se mandaron indirectas por sus “shippeos” en la casa más famosa.

Alexa Torrex desmiente la versión de Karola.
Alexa Torrex y Karola se sacaron "los trapitos al sol" en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Karola fue la primera en lanzar la pulla y la criticó por sus acercamientos amorosos con Tebi Bernal, recordándole además el compromiso que ahora está en veremos con Jhorman Toloza.

“Yo no he agarrado ningún marido ajeno. No me importa darte explicaciones”, expresó Torrex, pero Karola la refutó y le dijo que las explicaciones debía dárselas, supuestamente, a la pareja de Tebi, es decir, Alejandra Salguero.

Artículos relacionados

Alexa, sin embargo, no se quedó callada y sacó a relucir a J, quien sería la persona que estaría esperando a Karola afuera de La casa de los famosos.

“Yo se las di hace rato porque yo no tenía marido ni un compromiso. Soy una mujer soltera”, expresó la barranquillera.

Alexa, sin embargo, captó en el tono de Karola que su intención era provocarla y que, incluso, pudiera correr el mismo destino de Eidevin López. “Haz lo que tú quieras, ¿qué vas a hacer?”, le dijo en varias ocasiones Alcendra a la cucuteña.

La confrontación fue tomando un tono más fuerte e incluso Beba se involucró, entrando en defensa de Karola. Juanda Caribe al escuchar lo que pasaba también se expresó y se fue contra la cucuteña.

¿Qué dijo la mamá de Alexa Torrex al ver la fuerte discusión entre su hija y Karola en La casa de los famosos?

Torrex dijo que, pese a sus diferencias con Eidevin, guardaba cierto respeto, sin embargo, Karola no le creyó y le lanzó nuevas pullas.

La mamá de Alexa, Jennisabel Contreras, reaccionó a esa situación y no dudó en enviarle un mensaje de apoyo a su hija.


“Hija se fuerte”,escribió Jennisabel en la publicación que mostró el enfrentamiento entre Alexa y Karola.

¿Cuál fue la reacción de Karola al saber que Eidevin López salía expulsado de La casa de los famosos?

Karola Alcendra perdió el control y se molestó mucho tras confirmarse la expulsión de Eidevin López. La barranquillera se enfureció tanto que su reacción no pasó desapercibida por El Jefe y este la llamó al confesionario.

Ese hecho rebosó la copa y El Jefe tomó medidas drásticas, una de ellas, fue la de enviar a placa a todos los participantes y activar de inmediato el voto negativo. Quitó los beneficios, así que todos los habitantes están en riesgo de eliminación.

Karola Alcendra reaccionó con furia ante la expulsión de Eidevin López.
Karola quedó muy dolida con la expulsión de Eidevin López. Foto: RCN

Es la primera vez, en esta tercera temporada, que se activa el voto negativo. Las personas tendrán la oportunidad de votar para que alguien sea eliminado y no para salvarlo, como ha ocurrido en los recientes meses.

Artículos relacionados

11 participantes enfrentarán su destino este domingo y uno de ellos deberá dejar la competencia, quedando sin posibilidades de meterse al Top 10.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex se expresó ante el castigo que impuso El Jefe en La casa de los famosos Col: esto reveló La casa de los famosos

Alexa Torrex se expresó ante el castigo que impuso El Jefe en La casa de los famosos Col: esto reveló

Tras el castigo del Jefe en La casa de los famosos Col, Alexa se pronunció al respecto en medio de discusión con Tebi Bernal.

Sofía Jaramillo lanza fuerte opinión sobre la expulsión de Eidevin. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo causa polémica por controversial opinión tras la expulsión de Eidevin

Sofía Jaramillo opinó sobre la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos y causó revuelo al decir qué debió pasar, según ella.

Hermana de Eidevin López se pronunció en redes tras su expulsión: ¿reveló cómo está? La casa de los famosos

Hermana de Eidevin López se pronunció en redes tras su expulsión: ¿reveló cómo está?

Evelith, hermana de Eidevin López, se pronunció en redes acerca de cómo se encuentra tras su expulsión de La casa de los famosos Col.

Lo más superlike

Yeison Jiménez dejó un gran legado musical. Yeison Jiménez

Revelan video de Yeison Jiménez grabando ‘Destino final’ tras cumplirse tres meses de su muerte

El productor de Yeison Jiménez compartió en redes sociales un video que ha generado mucha nostalgia entre los fans del artista.

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá Talento nacional

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá, ¿cuándo? ¿dónde?

Nodal repite escena bajo la lluvia con Ángela y redes no olvidan a Belinda Christian Nodal

¿Indirecta a Belinda? Nodal y Ángela Aguilar recrean icónica foto bajo la lluvia y desatan polémica

Futbolista brasileño será papá a los 19 años: anuncio se volvió viral en redes Viral

Reconocido futbolista brasileño será papá por primera vez: así fue el anuncio

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos