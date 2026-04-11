La semana trece en La casa de los famosos Colombia 2026, sin duda ha sido una de las más duras de lo que va de la temporada, pues se vivió una nueva expulsión y fue Eidevin López quien tuvo que abandonar la competencia.

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En esta ocasión, el público tomó la decisión y tuvo el poder de expulsar al exparticipante, pues tenían otras tres opciones, que era eliminar a Alejandro Estrada, a los dos al tiempo, o dejarlos, pero con candado en la placa.

Esto se dio luego de que los dos famosos cruzaran los límites del respeto y las reglas del jefe, por lo que se tuvo que tomar una drástica decisión.

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¿Cuáles fueron las primeras reacciones de Eidevin tras salir de La casa de los famosos Colombia 2026?

En la emisión del viernes 10 de abril de ¿Qué hay pa dañar en La casa de los famosos?, Yuli Ruiz, exparticipante del reality, estuvo como invitada y reveló que ella se vio con Eidevin apenas fue expulsado.

Revelan primeras palabras de Eidevin tras su expulsión. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con la paisa, “vio en la madrugada a Eidevin”, o sea, a las pocas horas de salir de la competencia y según ella, lo vio muy triste, hasta el punto de sentir pesar por él.

“Le dije, bebé, eres un ganador, ya ganaste. Pero le dolió mucho en la forma en al que salió”.

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Estas habrían sido de las primeras palabras que Eidevin habría revelado tras su expulsión.

¿Cuál fue el regalo que le envió Eidein a Karola en La casa de los famosos Colombia 2026?

Además de revelar esto, Yuli Ruiz también confesó a través de sus historias de Instagram que, Eidevin López le envió un regalo a Karola, aprovechando que su excompañera estuvo en las instalaciones.

La reacción de Eidevin tras su expulsión. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con el video de la paisa, ella saca de una bolsa una camisa amarilla del recién expulsado, la cual es enviada para su expareja de reality.

Según Yuli, la prenda olía mucho a su perfume y mientras tanto decía que sus fanáticas se lo habían pedido, al parecer, refiriéndose a que ella fuera quien le llevara el regalo a su amiga de reality.