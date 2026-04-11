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Este sería el participante eliminado de La casa de los famosos, según la IA: ¿Karola o Alejandro?

La IA hizo su predicción al revelar quién podría ser el participante en salir eliminado de La casa de los famosos, este domingo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El eliminado de La casa de los famosos, según la IA.
IA sorprende con su predicción sobre el siguiente eliminado. (Foto: Canal RCN)

Durante la semana trece de La casa de los famosos Colombia 2026, se generó un gran revuelo en la convivencia debido a la gran polémica que surgió tras la expulsión de Eidevin López.

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Lo que sucedió es que el exparticipante y Alejandro Estrada tuvieron un desencuentro durante una actividad del jefe y ambos cruzaron los límites, por lo que Colombia decidió quién debía irse de la competencia.

Tras este resultado y con la despedida de Eidevin, el ambiente quedó bastante caldeado y las emociones a flor de piel, por lo que algunos participantes están bastante sensibles.

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¿Por qué todos los participantes quedaron en Placa de nominados en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 2026, la convivencia quedó con los nervios de punta, ya que no esperaban despedirse así del exparticipante.

IA predice al eliminado de La casa de los famosos
El eliminado de La casa de los famosos, según la IA. (Foto: Canal RCN)

Pues tras su salida, Karola Alcendra y Beba generaron reacciones por su actitud, ya que e incluso, una de ellas no le hizo caso al jefe.

Tras la primera noche sin López, los ánimos seguían alterado y los famosos discutieron por la comida, ya que algunos no querían que Alejandro Estrada y Tebi Bernal les cocinara.

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Además, Karola tuvo otro desencuentro con el actor y Alexa Torrex, debido a que al parecer habría tomado la masa de las arepas que ellos estaban haciendo.

Por otro lado, Juanda Caribe cantó, el jefe le pidió que no lo hiciera e hizo caso omiso.

Tras el cúmulo de todas estas acciones, el jefe no dudo en decirles en la gala del viernes 10 de abril que, ellos no aprendieron de la última expulsión y al mostrar “su peor faceta”, todos están riesgo de eliminación.

¿Quién será el eliminado de La casa de los famosos este domingo 12 de abril, según la IA?

Esta placa de nominados, por primera vez es diferente, ya que todos los once participantes que quedan en la competencia entran juntos al cuarto de eliminación.

IA sorprende con su predicción sobre el siguiente eliminado.
IA predice al eliminado de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

La diferencia esta vez, es que ninguno tiene derecho a salvarse, por eso, Juancho Arango perdió su poder de salvación y Valentino Lázaro perdió su poder de inmunidad.

Además de esto, la dinámica de votación en esta semana será en negativo, o sea, se debe votar por el famoso que el público quiere que se vaya.

Por eso, la Inteligencia Artificial hizo su predicción y según ella, quien se va este domingo 12 de abril podría ser Karola Alcendra; de acuerdo con la IA, esta participante es una de las más fuertes, más polémicas y con más críticas en su contra.

Pero de no ser ella, podría estar en el tintero Alejandro Estrada debido a que se ha perfilado como el favorito en votación positiva y pensando estratégicamente, se iría la competencia más dura para los demás famosos.

También, se podría considerar que está Alexa Torrex debido a que, según la IA, perdió credibilidad tras su falso shippeo con Tebi Bernal.

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