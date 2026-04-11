Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Tras su expulsión, Eidevin le hace sorprendente regalo a Karola: ¿qué es?

Eidevin López dejó a varios compañeros bastante conmovidos tras su expulsión y para recargar a Karola, le deja un regalo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Eidevin deja claro su cariño por Karola con detalle
El inesperado detalle de Eidevin con Karola tras su expulsión. (Foto: Canal RCN)

El pasado jueves 9 de abril, Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia 2026, tras la contundente decisión del público.

Artículos relacionados

Esta responsabilidad la tuvo los televidentes y seguidores del reality, luego de que el costeño y Alejandro Estrada cruzaran los límites del respeto y rompieran las reglas del jefe.

Precisamente, las actitudes que tuvieron ambos famosos fueron cuestionadas por Colombia, pero de cuatro opciones que tenían para elegir, la expulsión de Eidevin fue el resultado más radical.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Karola Alcendra a la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras la expulsión de Eidevin López, Karola Alcendra reaccionó de una manera que para el público de La casa de los famosos Colombia 2026 “no fue apropiada”, por eso, la creadora de contenido ha sido cuestionada en redes.

El inesperado detalle de Eidevin con Karola tras su expulsión
Eidevin sorprende con gesto hacia Karola tras su expulsión. (Foto: Canal RCN)

Al instante en el que se supo que su pareja de reality debía salir de la competencia, Karola se exaltó bastante y no le hizo caso al jefe cuando él la llamó.

Minutos después de que López salió de la casa, desafió a Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal, pues dejó claro que no se las pondrá fácil en la convivencia.

 

Por otro lado, en la mañana del viernes, Karola volvió a tener un desencuentro con esos mismos compañeros, ya que discutió en la cocina, debido a la comida y los utensilios para preparar el alimento.

Artículos relacionados

Sin duda, la salida de Eidevin fue un duro momento para ella, de lo que va en la competencia.

¿Qué hizo Eidevin López por Karola Alcendra tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de sus historias en Instagram, Yuli Ruiz reveló en la noche el vienes 10 de abril que, Eidevin López le dejó su camisa amarilla a Karola Alcendra, para que ella se la pasara.

Eidevin sorprende con gesto hacia Karola tras su expulsión
Eidevin deja claro su cariño por Karola con detalle. (Foto: Canal RCN)

Pues la paisa estuvo en Qué hay pa’ dañar y aprovechó su visita a las instalaciones para dejar el regalo que el exparticipante quiso dejarle a su pareja.

Esto, causaría reacciones porque el shippeo entre Karola y Eidevin era de los favoritos, ya que sus seguidores veían la química que había entre los dos.

Además de la camisa, Karola ya usó un suéter del costeño, pues lo usó durante la gala del viernes, justo cuando se llevaron la sorpresa de que todos entrarían a placa de nominados.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Las reacciones que dejó la nominación de todos. La casa de los famosos

Karola reacciona a su nominación y revela que prefiere ser la eliminada

Karola Alcendra reaccionó a su nominación y a la dinámica de votación, por lo que reveló que prefiere ser la eliminada.

Eidevin López reveló sus sensaciones tras la inesperada salida de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Eidevin López reapareció en redes sociales tras su expulsión de La casa de los famosos: esto dijo

Eidevin López compartió un video que habla de cómo se siente por su abrupta salida de La casa de los famosos.

Karola se vengó de Alejandro mediante un hecho que divide opiniones en redes: ¿fue por Eidevin? La casa de los famosos

Karola se vengó de Alejandro mediante un hecho que divide opiniones en redes: ¿fue por Eidevin?

Karola hizo una “maldad” en contra de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col tras la expulsión de Eidevin López.

Lo más superlike

Alina Lozano incrementa los rumores de posible ruptura con Jim Velásquez: en video lo confesó Alina Lozano

Alina Lozano incrementa los rumores de posible ruptura con Jim Velásquez: en video lo confesó

“Hay que soltar”, tras varias semanas de distanciamiento, Alina Lozano saca a la luz una confesión de ruptura con Jim Velásquez.

Nodal repite escena bajo la lluvia con Ángela y redes no olvidan a Belinda Christian Nodal

¿Indirecta a Belinda? Nodal y Ángela Aguilar recrean icónica foto bajo la lluvia y desatan polémica

Futbolista brasileño será papá a los 19 años: anuncio se volvió viral en redes Viral

Reconocido futbolista brasileño será papá por primera vez: así fue el anuncio

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos