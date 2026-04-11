El pasado jueves 9 de abril, Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia 2026, tras la contundente decisión del público.

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Esta responsabilidad la tuvo los televidentes y seguidores del reality, luego de que el costeño y Alejandro Estrada cruzaran los límites del respeto y rompieran las reglas del jefe.

Precisamente, las actitudes que tuvieron ambos famosos fueron cuestionadas por Colombia, pero de cuatro opciones que tenían para elegir, la expulsión de Eidevin fue el resultado más radical.

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¿Cuál fue la reacción de Karola Alcendra a la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras la expulsión de Eidevin López, Karola Alcendra reaccionó de una manera que para el público de La casa de los famosos Colombia 2026 “no fue apropiada”, por eso, la creadora de contenido ha sido cuestionada en redes.

Eidevin sorprende con gesto hacia Karola tras su expulsión. (Foto: Canal RCN)

Al instante en el que se supo que su pareja de reality debía salir de la competencia, Karola se exaltó bastante y no le hizo caso al jefe cuando él la llamó.

Minutos después de que López salió de la casa, desafió a Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal, pues dejó claro que no se las pondrá fácil en la convivencia.

Por otro lado, en la mañana del viernes, Karola volvió a tener un desencuentro con esos mismos compañeros, ya que discutió en la cocina, debido a la comida y los utensilios para preparar el alimento.

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Sin duda, la salida de Eidevin fue un duro momento para ella, de lo que va en la competencia.

¿Qué hizo Eidevin López por Karola Alcendra tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de sus historias en Instagram, Yuli Ruiz reveló en la noche el vienes 10 de abril que, Eidevin López le dejó su camisa amarilla a Karola Alcendra, para que ella se la pasara.

Eidevin deja claro su cariño por Karola con detalle. (Foto: Canal RCN)

Pues la paisa estuvo en Qué hay pa’ dañar y aprovechó su visita a las instalaciones para dejar el regalo que el exparticipante quiso dejarle a su pareja.

Esto, causaría reacciones porque el shippeo entre Karola y Eidevin era de los favoritos, ya que sus seguidores veían la química que había entre los dos.

Además de la camisa, Karola ya usó un suéter del costeño, pues lo usó durante la gala del viernes, justo cuando se llevaron la sorpresa de que todos entrarían a placa de nominados.