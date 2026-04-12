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¡Top 10 confirmado! Estos son los participantes que siguen en juego en La casa de los famosos

Tras la salida de Karola, quedó definido el Top 10 de La casa de los famosos Colombia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El Top 10 ya está listo y la competencia entra en su fase más intensa
El Top 10 ya está listo y la competencia entra en su fase más intensa (Foto Canal RCN)

Con la reciente eliminación de Karola Alcendra, la competencia en La casa de los famosos Colombia entra en una nueva etapa.

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A partir de ahora, solo diez participantes continúan en juego, consolidando oficialmente el esperado Top 10 de la tercera temporada.

Este momento marca un punto clave dentro del reality, ya que cada semana se vuelve más decisiva y cualquier movimiento puede definir quién llega a la recta final.

¿Quiénes conforman el Top 10 de La casa de los famosos Colombia?

Luego de varias semanas de convivencia, estrategias, conflictos y eliminaciones, los diez participantes que siguen en competencia son: Juanda Caribe, Mariana Zapata, Valentino, Beba, Campanita, Juancho, Aura Cristina, Alexa, Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

El grupo refleja la diversidad de personalidades que ha tenido esta temporada, con participantes que han destacado tanto por su juego estratégico como por su protagonismo en las dinámicas de convivencia.

Quedó definido el Top 10 de La casa de los famosos: así quedó la competencia
Quedó definido el Top 10 de La casa de los famosos: así quedó la competencia (Foto Canal RCN)

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¿Por qué este Top 10 es histórico?

Este Top 10 tiene una particularidad que lo hace diferente a temporadas anteriores. Por primera vez en la historia del reality, todos los participantes llegaron a esta instancia bajo las mismas condiciones: en riesgo de eliminación.

Tradicionalmente, el líder de la semana aseguraba su lugar dentro del Top 10 gracias a la inmunidad, mientras que otros participantes podían avanzar sin estar en placa. Sin embargo, en esta ocasión, una decisión de “El Jefe” cambió completamente la dinámica.

Como parte de un castigo colectivo por el comportamiento dentro de la casa, todos los concursantes, incluido el líder, fueron enviados a placa.

Esto provocó que el ingreso al Top 10 no fuera progresivo, sino simultáneo, dependiendo únicamente del resultado de la eliminación.

La salida de Karola fue la que finalmente definió este grupo, convirtiendo este momento en uno de los más atípicos de la temporada.

Con el Top 10 ya conformado, el reality entra en una fase más exigente, donde las alianzas, estrategias y decisiones del público tendrán un peso aún mayor.

Cada participante deberá replantear su juego para avanzar en una competencia que, semana a semana, se vuelve más intensa e impredecible.

El Top 10 ya está listo y la competencia entra en su fase más intensa
El Top 10 ya está listo y la competencia entra en su fase más intensa (Foto Canal RCN)
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