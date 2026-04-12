Así reaccionó Campanita tras la eliminación de Karola de La casa de los famosos

La más reciente gala de La casa de los famosos Colombia marcó un momento clave en la competencia con la primera eliminación bajo la modalidad de votación en negativo.

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En esta ocasión, la participante Karola Alcendra fue quien se despidió del reality, en una noche cargada de tensión e incertidumbre.

El cambio en la dinámica del juego, sumado al castigo impuesto por El Jefe, dejó a todos los participantes en riesgo, lo que elevó el nivel de expectativa tanto dentro como fuera de la casa.

¿Cómo reaccionó Campanita tras la eliminación de Karola?

La salida de Karola Alcendra no pasó desapercibida dentro de La casa de los famosos Colombia y generó una fuerte carga emocional en varios de sus compañeros, especialmente en Campanita.

Durante los últimos días, ambas participantes habían construido una relación cercana dentro de la casa, caracterizada por el apoyo constante en medio de las tensiones del juego.

Esta conexión se fortaleció aún más tras los momentos difíciles que vivió Karola, como el enfrentamiento con Alejandro durante el brunch, donde Campanita estuvo a su lado brindándole respaldo emocional.

Tras conocerse la eliminación, Campanita fue una de las más afectadas por la salida de la costeña, teniendo en cuenta el vínculo que habían construido y el acompañamiento que se habían dado en los momentos más complejos de la competencia.

El participante no pudo contener las lágrimas y se mostró afectado por la eliminación de su amiga dentro de la competencia.

Ante la situación, decidió retirarse a la habitación para tomar un momento, mientras algunos de sus compañeros lo acompañaron y le brindaron apoyo emocional.

En medio del llanto, Campanita también expresó su inconformidad con lo ocurrido, recordando que en su momento le había sugerido a Karola que no pidiera votos.

Según dijo, siente que el público habría escuchado sus peticiones, lo que habría influido en el resultado de la eliminación.

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Campanita y Karola compartieron muchos momentos juntas dentro de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el porcentaje con el que salió Karola de la competencia?

La definición se dio en medio de una gala decisiva, donde los participantes fueron llamados uno a uno hasta conocer quién abandonaría la competencia.

Finalmente, la presentadora Carla Giraldo anunció que, con el 67,26% de los votos en negativo, Karola se convirtió en la nueva eliminada de la temporada.

Este resultado se dio bajo una dinámica distinta, en la que el público votó para sacar a un participante, y no para salvarlo, lo que cambió completamente el rumbo del juego.