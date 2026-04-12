Este domingo 12 de abril estuvo marcado por uno de los posicionamientos más tensos de la temporada en La casa de los famosos Colombia. Pues todos los participantes tuvieron que enfrentarse a la placa sin excepción en una jornada de votos en negativo, ocasionando que muchos aprovecharan el momento para desahogarse en el posicionamiento, entre ellos Alejandro Estrada, quien se posicionó frente a Karola.

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¿Cómo fue el posicionamiento de Alejandro Estrada ante Karola?

Karola protagonizó uno de los momentos más tensos de la gala de eliminación de este domingo 12 de abril en La casa de los famosos Colombia, al enfrentarse directamente a Alejandro Estrada durante el posicionamiento, luego de que este se posicionara en su contra.

Karola contra Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

Con palabras contundentes y sin filtros, el participante expresó su inconformidad frente a la actitud de la influenciadora tras la expulsión de Eidevin días atrás, la cual se habría originado por un enfrentamiento que terminó en una agresión física por parte de ambos, desatando reacciones inmediatas tanto dentro de la casa como en redes sociales.

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Según comentó Estrada, Karola ha sido la persona más grosera dentro de La casa de los famosos Colombia, además de ser excesivamente ruidosa y poco tolerante ante los debates, tal como ocurrió durante el brunch.

El intercambio entre ambos se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Karola al posicionamiento de Alejandro Estrada?

Contrario a lo que muchos esperaban, Karola decidió no extenderse en su réplica frente a lo dicho por el actor. De hecho, optó por hacer caso omiso a sus señalamientos sobre su actitud y se enfocó en su apariencia en ese momento.

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La participante comentó con sarcasmo que lo veía pálido y le sugirió usar un poco de rubor para mejorar su semblante: “Échate un poquito de blush, estás muy pálido, amor, ¿vale?”

En redes, el comentario de Karola no pasó desapercibido y generó múltiples reacciones entre los seguidores del reality, quienes debatieron sobre su actitud durante el posicionamiento.