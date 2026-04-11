Feid reacciona tras declaraciones de Karol G: esto hizo en medio de la polémica

Una vez más, Feid y Karol G son tendencia en redes sociales debido a su relación, sin embargo, en esta ocasión, se conocerían los detalles sobre lo que pudo haber ocurrido en su noviazgo.

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Precisamente, Carolina Giraldo fue quien rompió el silencio tras aparecer en una reconocida revista internacional en donde posó como nunca y lo que dijo allí, fue lo que causó revuelo en internet.

Tras sus polémicas declaraciones, Feid ha recibido mucho apoyo, mientras que a ella solo le han llegado críticas solo por sincerarse sobre su noviazgo.

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Por su parte, Salomón ha actuado tras las declaraciones de su ex y ha dejado claro cuál sigue siendo su postura.

¿Cuál ha sido la reacción de Feid tras las declaraciones de Karol G por su relación?

El martes 7 de abril, Karol G y Feid fueron tendencia debido a las críticas que estaba recibiendo Carolina, quien rompió el silencio sobre su soltería, pues después de tantos meses, confirmó que está sola.

Feid no se quedó callado tras declaraciones de Karol G. (AFP/ Mike Coppola)

Sin embargo, reveló detalles que no pasaron desapercibidos entre sus fanáticos y los de Salomón, por lo que el mismo artista habría reaccionado en medio de toda la polémica generada.

Por eso, Feid apareció en sus redes sociales como si nada hubiese pasado, pues inició su Falxo Tour en Orlando, Florida y allí, ha revelado lo feliz que se ha sentido con el amor de su fanaticada.

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Para muchos, esta es una respuesta muy directa y contundente por el controversial momento que están pasando con Karol G.

En este sentido, el antioqueño ha publicado en sus redes sus momentos favoritos del Tour, dejando ver su emoción porque en su carrera le está yendo bastante bien y la única forma de reaccionar, ha sido no dejar opacar su felicidad por una polémica.

Feid sorprende con su reacción tras declaraciones de Karol G. ( AFP/ Ethan Miller)

¿Qué ha dicho Karol G tras la polémica que generó por hablar de su relación?

Por su lado, Karol G también ha reaccionado a la polémica en la que ha sido blanco de críticas y al igual que Feid, ha mostrado su felicidad por su carrea, pues estará en Coachella los domingos 12 y 19 de abril.

De hecho, ella también está muy activa en redes compartiendo todo lo que sus fans la etiquetan, mostrando la emoción de estar en uno de los escenarios más importantes a nivel internacional.