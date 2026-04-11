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Revelan video de Yeison Jiménez grabando ‘Destino final’ tras cumplirse tres meses de su muerte

El productor de Yeison Jiménez compartió en redes sociales un video que ha generado mucha nostalgia entre los fans del artista.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yeison Jiménez dejó un gran legado musical.
Yeison Jiménez murió a los 34 años en un accidente aéreo en Boyacá. Foto: AFP - Rodrigo Varela

Al cumplirse tres meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, quien fuera su productor, Georgy Parra, compartió un nuevo recuerdo y esta vez sacó a la luz detalles de cuando el caldense grabó uno de sus mayores éxitos ‘Destino final’.

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Por el contenido de su letra, este tema ha tomado gran relevancia al producirse el trágico deceso del hombre nacido en Manzanares. Y es que, en él, Jiménez habla de su despedida final, incluso, dice que le gustaría que sus caballos llevaran sus restos, algo que finalmente ocurrió.

¿Cuál fue el inédito video que compartió el productor de Yeison Jiménez sobre el día que grabó 'Destino final'?

El sencillo lo interpreta junto a Luis Alfonso, otro referente del género urbano, y se ha convertido en un verdadero hit en medio del duelo que afrontan familiares, amigos y fans de Yeison Orlando.

Pues bien, Georgy compartió un video que muestra el momento en que Jiménez grababa dicho tema. En él, Yeison expresaba su confianza en la canción y estaba seguro de que triunfaría entre el público.

Yeison Jiménez se unió a dúo con Luis Alfonso y grabaron 'Destino final'.
Al momento de grabar 'Destino final', Yeison Jiménez tenía la confianza de que sería una canción exitosa. Foto: Buen Día Colombia RCN

La grabación permite ver pormenores del día que Yeison le puso su voz a esa canción. Las imágenes lo muestran en un estudio de grabación, mientras le ponía su sello distintivo a dicho sencillo.

Yeison no se equivocó y la canción se convirtió en una de las más importantes dentro de la carrera del caldense. Su videoclip suma 95 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

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“Hoy es un día más de agradecimiento, de mostrar que no te olvidamos. De mostrar que aún en tu partida nos sigues dando luz y llenándonos de bendiciones. GRACIAS por darme un lugar especial siempre y ser tan Real. Lo que es verdad no hace ruido, no empuja puertas ni pide permiso, simplemente llega… y se queda”, dice parte del mensaje que Georgy le dedica a Yeison.

En su publicación, Georgy Parra revela que el día que Yeison grabó ‘Destino final’, también hizo una grabación adicional de una canción que finalmente nunca vio la luz. Se trata de un vallenato titulado ‘Después de ti’ y que originalmente es interpretado por Nelson Velásquez.


No se sabe si se trataba de una versión nueva adaptada al género popular o podría ser una colaboración entre Nelson y Yeison.

“Se me olvidaba… el día que grabamos destino final grabamos también otra canción de colaboración que nunca salió… ahí les regalo ese momento especial, se les quiere Familia!”, comentó al respecto el productor del artista que tenía 34 años al momento de su muerte en Paipa, Boyacá.

¿Qué homenaje le rindió la hermana de Yeison Jiménez al artista a tres meses de su muerte?

Un mes más se cumplió por la muerte de Yeison Jiménez y cinco personas de su equipo de trabajo. Luego de tres meses, el hecho sigue generando dolor y desazón entre sus seguidores.

La familia del cantante decidió rendirle varios homenajes, uno de ellos, consistió en llevar flores al lugar donde se produjo el trágico accidente.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
La hermana de Yeison Jiménez, Lina Jiménez, mostró cómo luce el lugar del accidente del artista caldense. Foto - AFP: Rodrigo Varela.

En redes sociales, Lina Jiménez, hermana de ‘El Aventurero’, mostró cómo luce actualmente el sitio del siniestro. Lina, quien además colaboraba de cerca con Yeison en su carrera, publicó una imagen, la cual permite ver las flores que ahora reposan en el lugar exacto donde se estrelló el avión de Jiménez.

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Al momento del accidente, Yeison se dirigía en su avión privado hacia Medellín para luego tomar rumbo a un municipio antioqueño, donde ofrecería una presentación. Sin saberlo, su último concierto sería en Málaga, Santander.

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