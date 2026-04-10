Hermana de Yeison Jiménez revela cómo se ve el lugar en donde murió el cantante

El pasado 10 de enero, Yeison Jiménez, uno de los artistas más reconocidos y queridos del género de música popular, falleció en medio de un trágico accidente aéreo.

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El cantante estaba viajando con más integrantes de su equipo por temas de trabajo, pues estaban en Boyacá y tenían que llegar hasta Antioquia, para dar una presentación en Marinilla.

A los pocos minutos del accidente aéreo, la noticia sobre su muerte se volvió tendencia y sin duda, esto conmovió a todo el país.

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¿Qué dijo la familia de Yeison Jiménez tras tres meses de su muerte?

A través de las redes sociales, amigos, fanáticos y familiares de Yeison Jiménez, revelaron sus conmovedores mensajes tras tres meses de su muerte, este viernes 10 de abril.

Hermana de Yeison Jiménez muestra el lugar del accidente. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, Lina Jiménez, hermana del artista, compartió una foto de él sobre el escenario y también, cómo luce el lugar en donde Yeison falleció junto a su equipo de trabajo.

En la imagen que ella reveló, están las seis coronas fúnebres con los nombres de los seis fallecidos y, además, se puede ver que en cada sitio hay una vela blanca en el piso.

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Sin duda, esto conmovió a los seguidores de Lina, quienes sintieron el mismo duelo al ver esta desgarradora imagen.

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Luego de aquel sábado 10 d enero, la vida de la familia Jiménez cambió, pues ya no está el amigo, el hermano, el padre y el hijo, el que siempre tenía una sonrisa y un chiste por hacer.

Revelan imágenes del lugar donde murió Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Tras estos tres meses, los seres amados de Yeison lo siguen recordando con el mismo amor y dolor, pues es un duelo que aún no se termina y que nunca terminará, porque el vacío del cantante siempre estará.

En cuanto a su legado, aún sigue vivo, ya que su música sigue sonando, han salido los proyectos que él ya había dejado grabados y su familia, está pendiente cuidando todo como él lo dejó.

En cuanto a sus hijos, el menor ya dice papá, Thaliana cumplió ocho años el 2 de marzo y Sonia Restrepo, su esposa, cambió de look.