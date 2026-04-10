Esposa de Waisman Mora compartió inédito mensaje que recibió antes de su muerte junto a Yeison Jiménez

Este viernes 10 de abril se cumplen tres meses de la muerte de Yeison Jiménez y cinco personas más en un accidente aéreo, entre ellos Waisman Mora, su fotógrafo. La esposa del joven compartió, a través de sus redes sociales, el último mensaje que recibió de él horas antes de la tragedia.

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¿Cuál fue el mensaje que la esposa de Waisman Mora recibió horas antes de su muerte?

En redes sociales comenzó a circular una captura de pantalla que la esposa de Waisman Mora habría compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que mostró la última conversación que tuvo con él antes de la tragedia que hoy la enluta.

El recuerdo del fotógrafo de Yeison Jiménez sigue vivo en las palabras y gestos de quienes lo amaron. Foto Freepik

Allí quedó reflejado cómo, en medio de un diálogo cargado de cariño, Waisman Mora le expresó cuánto la amaba y le pidió que le prometiera que estaría bien, sin imaginar que serían sus últimas palabras.

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Entre mensajes como “amor bebé”, “te amo” y “vida mía”, también le confesó que, si alguien le preguntaba por su mayor deseo en la vida, respondería que era amarla a ella, siempre.

Horas después, ese intercambio se convirtió en un recuerdo imborrable, el último mensaje que ella recibiría antes de la tragedia en la que él perdió la vida junto a Yeison Jiménez.

Vale la pena destacar que este mensaje se viralizó justo cuando se cumplen tres meses de su muerte, haciendo aún más fuerte el impacto de esas palabras que hoy se sienten como una despedida que nadie esperaba.

¿Cuándo y cómo falleció Yeison Jimnénez y su equipo de trabajo?

Este viernes 10 de abril se cumplen tres meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco miembros de su equipo, entre esos Waisman Mora. Las seis personas abordaron la avioneta del cantante en Paipa, Boyacá y cuatro minutos después esta colisionó contra una vereda del lugar donde en cuestión de segundos explotó, dejando a todos sin vida.

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Desde entonces, homenajes en honor a todos ellos continúan siendo realizados en diferentes partes de Colombia, de la mano de artistas y amigos cercanos a Yeison Jiménez.