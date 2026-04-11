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Santiago Vargas, periodista de Canal RCN se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién fue?

Reconocido periodista de Mañana Express, se viste de luto tras pérdida de importante miembro de su familia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Santiago Vargas, periodista del Canal RCN se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién fue?
¿Quién fue el importante miembro de la familia de Santiago Vargas que falleció? | Fotos: Canal RCN y Freepik

En las últimas horas, Santiago Vargas, reconocido periodista de Mañana Express, una producción del Canal RCN, se encuentra atravesando por complicado momento a nivel personal, pues falleció importante miembro de su familia.

El periodista confirmó la noticia mediante una dolorosa publicación en sus redes sociales en donde reveló la difícil situación por la cual está atravesando, pues, falleció su abuela.

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¿Cómo reveló Santiago Vargas el desafortunado fallecimiento de su abuela?

Cabe destacar que Santiago Vargas se ha caracterizado no solo por ser un intachable periodista tras ser parte del equipo de Mañana Express y demostrar su gran profesionalismo, sino que también, por ser creador de contenido.

Santiago Vargas, periodista del Canal RCN se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién fue?
Así reveló Santiago Vargas el fallecimiento de su abuela. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Santiago les confesó a sus seguidores que está atravesando por un doloroso momento, pues reveló mediante un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 233 mil seguidores, en donde expresó las siguientes palabras:

“Mi amor eterno, vuela al encuentro con Dios”, agregó Santiago en la descripción de la publicación.

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En el video, Santiago compartió varios fragmentos de los importantes momentos que vivió junto a su abuela, quien fue una de las personas más indispensables de su vida, quien no solo lo vio crecer a nivel profesional, sino que también, a nivel personal.

¿Cuál fue el emotivo video de despedida que compartió Santiago Vargas referente a su abuela?

Santiago Vargas, periodista del Canal RCN se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién fue?
Así despidió Santiago Vargas a su abuela | Foto: Freepik

En otra de las publicaciones que compartió Santiago en sus redes sociales, sacó a la luz un emotivo video de despedida para su abuela, en la que refleja no solo la importancia que tenía para su vida, sino que también, la gran admiración que siempre sintió por ella:

“Abuela hermosa, mira, me hice un tatuaje del viaje al mar a Santa Marta cuando estábamos en el avión, ¿se acuerda? Que usted sonrió porque le dije que íbamos allá. Me lo hice para no olvidarlo nunca, pa’ mirarla cada vez que quiera mirarla. Te amo tanto que la suelto, vaya con Dios abuela, descanse, todos estamos bien. Usted hizo un gran trabajo abuela, la amo mucho, tiene un corazón hermoso”, expresó entre lágrimas Santiago.

Posteriormente, reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como: Carla Giraldo, Javier Cardona, Francy y Valentina Lizcano, expresaron sentidos mensajes de apoyo a Santiago tras el fallecimiento de su abuela:

“Sarita bella, vuela libre y en paz, aquí estaremos con tu gran amor, recordándote e inspirándonos de la mujer maravillosa y amorosa que siempre fuiste”, “Ay mi amor lo siento mucho Dios te de mucha fortaleza”, “ Te abrazo amigo mío. Eres inmenso con ese corazón maravilloso “, agregaron varias celebridades.

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