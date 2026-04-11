Ornella Sierra sorprende al anunciar que estará alejada de las redes sociales: “Necesito una pausa”

Ornella Sierra tomó una importante decisión y reveló que lo hace para recargar energías, además, siente que su vida va muy rápido y nunca se ha detenido a pensar en lo que pasa “dentro de nosotros”.

¿Por qué Ornella Sierra decidió retirarse temporalmente de las redes sociales?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió retirarse temporalmente de las redes sociales y su anuncio causó cierta sorpresa.

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Ornella manifestó que se irá a un retiro espiritual y por ende quiere estar totalmente desconectada de las redes.

“Trabajamos, hacemos, cumplimos, pero no siempre nos detenemos a ver qué está pasando dentro de nosotros; además, que hace muchísimo tiempo me vengo sintiendo desconectada con mi espiritualidad. Yo creo en Dios y estoy segura de que cuando conectamos con esa fuerza más grande que nosotros nos abre caminos increíbles”, expresó la barranquillera.

Ornella Sierra contó que en unos días volverá a las redes sociales tras su retiro. Foto: RCN

En su mensaje, la creadora de contenido agregó que “necesito una pausa, un espacio para mí. Me voy a desconectar para volver a conectar conmigo, con lo que siento, con lo que soy, porque, para seguir creciendo, hay que saber cuándo parar”.

Ornella reafirmó que su retiro de las redes durará apenas unos días y al retomar su actividad buscará “recargar de amor” a sus seguidores.

Lo anunciado por Ornella Sierra generó distintas reacciones entre los internautas. Varios la halagaron y le enviaron mensaje de apoyo, respaldándola por la decisión tomada.

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La influenciadora no dio más detalles de su decisión, pero seguramente esperan verla de vuelta en las redes sociales y totalmente renovada.

¿Qué dijo la exnovia de Miguel Bueno sobre el cantante y su romance con Ornella Sierra?

Ornella Sierra salió a relucir en medio de unas declaraciones que dio en un pódcast Carolina Picorios, expareja de Miguel Bueno. La modelo habló abiertamente de lo que sintió al ver los acercamientos amorosos entre el cantante y la creadora de contenido.

Picorios recordó que cuando ocurrió todo eso se encontraba en Estados Unidos, pero seguía de cerca lo que pasaba con el hermano de Pipe Bueno, incluso, confesó que no perdía la esperanza de volver con él.

Ornella Sierra habría tenido un fugaz noviazgo con Miguel Bueno y eso dejó afectada a Carolina Picorios. Foto: RCN

La modelo, sin rodeos, dijo que le dolió ver el romance entre Ornella y Miguel y de esa manera sintió que quedaba por el suelo cualquier posibilidad de que estuvieran juntos de nuevo.

“Fue duro. Voy a decir la verdad y yo creo que esto es muy primicia, y me disculpan las otras partes que estén involucradas. El punto ahí más duro es que nosotros teníamos la esperanza de un segundo capítulo”, expresó.

Miguel Bueno y Ornella Sierra tuvieron acercamientos en La casa de los famosos, pero una relación sólida no llegó a prosperar; ni cuando salieron del reality se produjo ese esperado noviazgo.

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Al parecer, Miguel y Ornella sí intentaron que todo fluyera y darle rienda suelta al amor, pero la química no habría sido tan fuerte, además, cada uno estaba enfocado en sus propios proyectos profesionales.