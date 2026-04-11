Carolina Picorios rompió el silencio e hizo una confesión sobre cómo vivió el paso de su expareja, Miguel Bueno, por La casa de los famosos Colombia. El cantante, hermano de Pipe Bueno, hizo parte de la primera temporada del reality.

¿Qué dijo Carolina Picorios sobre el romance que nació en La casa de los famosos entre Miguel Bueno y Ornella Sierra?

La modelo no se guardó nada y reconoció que no la pasó bien al ver el romance que llegó a surgir entre el artista de música urbana y Ornella Sierra.

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“Fue duro. Voy a decir la verdad y yo creo que esto es muy primicia, y me disculpan las otras partes que estén involucradas. El punto ahí más duro es que nosotros teníamos la esperanza de un segundo capítulo”, confesó la modelo.

En su relato, Picorios manifestó que “gracias a Dios en ese momento no estaba en el país porque estaba empezando a hacer la carrera a nivel internacional, estaba en Miami, estaba tocando todas esas puertas del modelaje que yo quería y claro eran nuevas personas que estaban llegando a mi vida y se daban cuenta de un drama, de algo que pasaba en mi país y que ellos ni por enterado”.

Carolina Picorios confesó que pensaba en darse una segunda oportunidad con Miguel Bueno. Foto Canal RCN

La situación la tomó por sorpresa, dado que apenas estaba procesando la ruptura y especialmente creía que se darían una segunda oportunidad.

Para mí fue muy duro darme cuenta prácticamente por redes sociales que no iba a ver un segundo capítulo

Picorios también reveló una de las últimas conversaciones que tuvo con Miguel Bueno y que pensó que dejaba la puerta abierta a una reconciliación, aunque finalmente no se dio, puesto que él terminó atraído por Ornella Sierra.

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Fue como… vamos a vivir lo que tenemos que vivir en pro de nuestras carreras, o sea cada uno se va a enfocar 100 por ciento en nuestras carreras y vamos a ver qué pasa después

¿Qué pasó entre Miguel Bueno y Ornella Sierra, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia?

Ese después terminó siendo un “shippeo” entre Ornella y Miguel. Los exparticipantes se acercaron mucho y se llegó a especular que podría nacer un romance serio entre los dos, sin embargo, la eliminación de Bueno lo cambió todo.

Miguel, no obstante, posteriormente regresó a La casa de los famosos y le llevó un regalo a Ornella, además, le dio un beso. Al producirse la eliminación de Sierra, muchos especularon que ahora sí se abría la puerta a una verdadera relación, pero eso finalmente no ocurrió.

Según se conoció, Miguel y Ornella mantuvieron el contacto y conversaron en más de una ocasión, incluso, participaron de un reencuentro de los Papillentes, pero una relación formal nunca llegó a prosperar.

Miguel Bueno y Ornella Sierra coincidieron en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. Fotos: RCN / AFP - Ivan Apfel

Hoy en día, están enfocados en sus propias carreras y en el caso de Ornella ya tiene un nuevo amor. La exhabitante de La casa de los famosos se dejó cautivar por Humberto Vargas y en redes sociales se ha mostrado muy enamorada al lado de él.

Miguel Bueno, por su parte, al menos de manera oficial, no ha revelado la existencia de un nuevo amor y más bien ha preferido dedicarle tiempo y energía a su carrera como cantante.

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Sobre la participación de ambos en La casa de los famosos, Miguel Bueno entró a la mitad de la competencia, pero posteriormente fue eliminado. Ornella, por su parte, sí brilló mucho más y se metió al Top 10. Además, se hizo célebre por su sección del Pinky Show. En la actualidad, la creadora de contenido, que llegó a ser conocida como ‘La barbie costeña, vive en Bogotá y está en una nueva etapa a nivel personal y laboral.