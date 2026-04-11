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Alina Lozano incrementa los rumores de posible ruptura con Jim Velásquez: en video lo confesó

“Hay que soltar”, tras varias semanas de distanciamiento, Alina Lozano saca a la luz una confesión de ruptura con Jim Velásquez.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alina Lozano incrementa los rumores de posible ruptura con Jim Velásquez: en video lo confesó
¿Cuál fue el video que compartió Alina tras aparente ruptura con Jim Velásquez? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios mediante las distintas plataformas digitales acerca del aparente distanciamiento entre una de las parejas más destacadas del entretenimiento colombiano, quienes son Alina Lozano y Jim Velásquez.

Todo comenzó desde que ambos creadores de contenido digital dejaron de compartir contenido mediante sus redes sociales, en especial, por la ausencia en la que se han visto en las últimas semanas.

Por su parte, Alina acaparó la atención mediática hace unos días al revelar que se separó, aunque no reveló con exactitud si se trataba de Jim Velásquez, pues ha compartido varios videos de “duelo” al respecto.

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¿Qué video compartió recientemente Alina Lozano en el que confesó que está “soltando” el amor?

Alina Lozano incrementa los rumores de posible ruptura con Jim Velásquez: en video lo confesó
Esto compartió Alina Lozano en sus redes. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Alina Lozano no solo se ha destacado por compartir varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales, sino que también, por revelar que ha estado atravesando por un complicado momento a nivel emocional.

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Por este motivo, Alina compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 724 mil seguidores que está “soltando el amor”, pues expresó las siguientes palabras en la descripción del video:

“Enseñándole a Tirsa que en el amor hay que soltar”, agregó Alina en la descripción del video.

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En medio de estas palabras, Alina ha acaparado la atención mediática tras revelar que se encuentra atravesando por un nuevo momento de su vida, pues, en medio de una dinámica que realizó junto a su mascota, demostró que aparentemente ha estado alejada de Jim Velásquez.

¿Qué ha dicho Jim Velásquez tras el aparente distanciamiento que ha tenido con Alina tras rumores de ruptura?

Recientemente, Jim Velásquez reveló en una entrevista con un programa internacional que se dio un “tiempo” con Alina, expresando las siguientes palabras:

“La verdad es que todo ha sido muy reciente, íbamos a venir juntos, pasaron ciertas cosas, pero decidimos darle un tiempo a la relación”, agregó Jim Velásquez.

Aunque por el momento Alina ni Jim Velásquez han confirmado su ruptura en sus redes sociales, se refleja mediante sus redes que ha ocurrido un aparente distanciamiento entre ambos.

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