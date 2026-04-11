Desde hace varias semanas, Nataly Umaña se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por tener su polémica exrelación con Alejandro Estrada.

Cuando ella fue una de las exparticipantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, vivió un polémico momento con Alejandro Estrado con quien terminó en plena emisión en directo tras un supuesto hecho de “infidelidad” de su parte.

Con el paso del tiempo, Nataly Umaña ha demostrado que está en una nueva faceta de su vida, pues, desde que tomó la decisión de alejarse de Alejandro Estrada, ha compartido varios acontecimientos de su vida cotidiana en medio de sus redes sociales.

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¿Cuál es el video en el que aparentemente Nataly Umaña habría reaccionado al enfrentamiento de Alejandro y Eidevin?

¿Qué publicación compartió Nataly Umaña? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Nataly Umaña y Alejandro Estrada han tomado la decisión de continuar con su camino por separado. Sin embargo, varios internautas han estado informados de lo que ha hecho en su vida cotidiana.

Por ello, Nataly compartió un video recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 795 mil seguidores en el que internautas dicen que aparentemente habría reaccionado de manera indirecta al reciente enfrentamiento de Alejandro Estrada y Eidevin López lo cual generó su expulsión tras decisión del público, pues, aunque no ha confirmado con exactitud su postura al respecto, reveló lo siguiente:

“La verdadera conciencia nace cuando aprendes a sentir sin reaccionar, a observar sin juzgar y a elegir desde la inteligencia emocional, no desde el impulso”, agregó Nataly Umaña.

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¿Cómo reaccionaron los internautas tras el último video de Nataly Umaña en sus redes sociales?

Internautas opinan sobre mensaje de Nataly Umaña. | Foto: Canal RCN

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Con base en esto, Nataly Umaña confirmó un mensaje de conciencia en medio de sus redes sociales y de inmediato varios internautas lo asociaron como un aparente mensaje de apoyo hacia Alejandro Estrada tras el enfrentamiento que tuvo con Eidevin, pues varios de sus seguidores han expresado las siguientes palabras: