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Johanna Fadul reveló detalles del trastorno alimenticio que enfrentó: así logró superarlo

Johanna Fadul llamó la atención al revelar detalles de su proceso con la alimentición y su resiliencia personal.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Johanna Fadul reveló detalles de su problema alimenticio
Johanna Fadul contó como vivió su problema alimenticio / (Foto del Canal RCN)

En una conversación que ha generado reacciones en redes, Johanna Fadul decidió compartir aspectos de su vida que no suelen verse en pantalla, abriendo un espacio para reflexionar sobre salud emocional.

A lo largo de la entrevista en el programa ‘Abre Tu Ventana’, la actriz abordó distintos momentos de su vida que marcaron su proceso personal.

Aunque muchos la reconocen por su fortaleza en televisión, en esta ocasión mostró otra faceta centrada en sus experiencias internas y en cómo ha enfrentado situaciones complejas desde una edad temprana.

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¿Qué dijo Johanna Fadul sobre su trastorno alimenticio?

La actriz relató que, cuando tenía 18 años, comenzó a desarrollar una relación compleja con la comida en medio de inseguridades personales y comparaciones dentro de su entorno escolar.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre su trastorno alimenticio?
Johanna Fadul reveló detalles sobre su historia con la comida / (Foto del Canal RCN)

Según explicó, en este proceso no fue consciente en un inicio, sino que se fue construyendo con el tiempo como una forma de enfrentar vacíos emocionales.

"Pasé de comer lo que me mandaran en la lonchera a aguantar hambre. (...) Podía estar muriéndome de hambre y no comía nada", destacó.

Fadul señaló que este comportamiento estaba relacionado, en parte, con situaciones familiares, especialmente con la ausencia de su padre. En ese contexto, la comida pasó a convertirse en un mecanismo para gestionar sus emociones.

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¿Cómo fue el proceso de sanación de Johanna Fadul?

Durante la entrevista, la actriz explicó que acudió a centros de rehabilitación, donde inició un proceso que le permitió comprender el origen de sus emociones. Allí, según contó, aprendió herramientas como la aceptación personal y el amor propio.

"La ausencia de mi papá, el vacío que él dejó, lo llenaba comiendo y después v0m1t4ndo", contó.

¿Cómo fue el proceso de sanación de Johanna Fadul?
Johanna Fadul recuerda detalles de su proceso de sanación / (Foto del Canal RCN)

También destacó que uno de los pasos más importantes fue identificar la raíz de su dolor emocional. Este ejercicio, según explicó, le permitió avanzar hacia una transformación personal más consciente.

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¿Qué reflexiones dejó Johanna Fadul sobre las críticas en redes?

Otro de los momentos abordados fue la pérdida de sus hijas, una experiencia que, según explicó, transformó su forma de ver la vida. Fadul aseguró que encontró apoyo en su fe, lo que le permitió resignificar ese momento y convertirlo en una lección personal.

"Entendí que lo único que no tiene solución en la vida se llama muerte, porque nosotros hicimos todo lo humanamente posible para salvarlas", contó.

Además, se refirió al impacto de los comentarios en internet. En ese sentido, enfatizó que detrás de cada figura pública hay una historia personal que muchas veces no es visible para la audiencia.

Como mensaje final, la actriz centró su reflexión en la resiliencia, destacando que es posible avanzar incluso en medio de situaciones difíciles, siempre que exista un trabajo interno y una búsqueda de bienestar emocional.

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