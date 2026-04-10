Isabella Ladera conmueve al mostrar cómo se prepara para la llegada de su bebé: ¿cuándo nace?

Isabella Ladera volvió a llamar la atención de sus millones de seguidores en redes sociales tras compartir un emotivo momento en medio de su embarazo, ya en la etapa final antes del nacimiento de su hijo.

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¿Por qué Isabella Ladera apareció llorando en redes en medio de su avanzado embarazo?

La modelo venezolana quien recientemente reveló que está esperando un niño, luego de hacer pública la revelación de género, compartió inicialmente una imagen llorando, generando preocupación entre sus millones de seguidores.

Y es que desde que dio a conocer que esta embarazada, Isabella Ladera ha estado muy activa en redes sociales compartiendo cada detalle que está viviendo en esta etapa de su vida, junto a su pareja Hugo García.

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A través de sus historias, Isabella compartió una imagen en la que se le ve con lágrimas en el rostro.

Isabella Ladera causa furor con su decisión en embarazo: ¿ya va a dar a luz? (Foto: AFP y Freepik)

Junto a la publicación, escribió: “Soy muy llorona, pero es ya casi la hora y eso se siente como dar a luz”, por supuesto generó una ola de reacciones por su avanzado estado de embarazo.

Horas después, la creadora de contenido realizó una nueva publicación en las historias de Instagram donde dio a conocer otra actividad relacionada con esta etapa.

¿Qué hace Isabella Ladera para mantenerse activa durante su embarazo?

Desde hace unos días, la modelo y también influencer ha compartido a su fanaticada que no se ha encontrado bien de salud, por los malestares propios del embarazo además de unos fuertes dolores de espalda.

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Por esta razón Isabella Ladera habría tomado la decisión de ejercitarse y buscar alternativas para aliviar estos padecimientos.

“Hoy fui a mi primera clase prenatal de yoga”, escribió, mostrando parte de su rutina actual mientras se prepara para la llegada de su segundo hijo.

Isabella Ladera causa furor con su decisión en embarazo: ¿ya va a dar a luz? (Foto: AFP)

Como bien se recuerda, Isabella Ladera ya había sido madre de una niña de 6 años, fruto de su relación con el influencer puertorriqueño Isander Pérez.

Posteriormente, la creadora de contenido estuvo en el ojo público por su relación con el cantante barranquillero Beéle, luego de que se conociera que el artista habría sido infiel a su esposa con la modelo venezolana.

Tras ese episodio, Isabella fue relacionada con Hugo García, a quien conoció en medio de un evento de la Fórmula 1.