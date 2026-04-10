Johanna Fadul generó reacciones: su baile desató comparación que no pasó desapercibida entre fans

Johanna Fadul volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video que generó conversación. La actriz en reaccionar a una imitación creada con inteligencia artificial.

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¿Qué video compartieron de Johanna Fadul en redes sociales?

Johanna Fadul llamó la atención en redes sociales tras aparecer en un video que se viralizó por su recreación digital. La grabación original muestra a la actriz realizando un baile que, según usuarios, corresponde a años anteriores.

Johanna Fadul aparece bailando en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

El contenido fue posteriormente usado por un internauta que usó inteligencia artificial para recrear la escena, mostrando en paralelo el video original de Johanna Fadul y, al lado, una versión animada en la que un mono imita los mismos movimientos y gestos del baile.

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¿Cómo reaccionó Johanna Fadul tras el video?

La actriz, según se observa en sus redes sociales, reaccionó con humor frente al video viral. A través de sus historias de Instagram, compartió el momento, acompañándolo con risas.

Su gesto no solo amplificó su alcance, sino que también motivó nuevas reacciones entre los internautas.

Usuarios en distintas plataformas comentaron el contenido con mensajes que reflejan sorpresa en este tipo de recreaciones. Entre los comentarios se leen frases como “son igualitas", “esto ya se salió de control” y “uyyy, mostraron los pasos prohibidos”.

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¿Qué otros videos de Johanna Fadul han llamado la atención en redes?

A inicios de abril, Johanna Fadul generó conversación tras un comentario en redes sociales relacionado con Campanita, participante de La casa de los famosos Colombia. Durante un viaje a San Francisco, la actriz compartió una publicación en la que mencionó haber visitado una tienda de chocolate.

Johanna Fadul mencionó a Campanita en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

En ese contexto, afirmó que allí habría visto a Campanita, haciendo referencia a una figura ubicada en el mostrador del lugar.

"Campanita, ¿vos qué haces acá?", dijo

Este comentario fue interpretado por usuarios en redes, quienes lo relacionaron con el comentario que generó su salida de La casa de los famosos Colombia.