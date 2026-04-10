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Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo

Tras su llegada a Colombia, Jhonny Rivera contó varios detalles sobre su luna de miel con Jenny López.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo
¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre su luna de miel? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Jhonny Rivera se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir varios detalles de su vida de casado, en especial, por todo lo que hizo en su reciente luna de miel.

Por este motivo, Jhonny tuvo la oportunidad no solamente de realizar varios proyectos a nivel musical durante su paso por Europa, sino que también, se destacó en compartir especiales momentos junto a Jenny López.

Con base en esto, el cantante realizó una dinámica de preguntas como suele realizarlo en sus redes sociales acerca de cómo fue su experiencia durante su luna de miel tras su reciente llegada a Colombia.

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¿Qué dijo Jhonny Rivera acerca de los momentos que vivió en su luna de miel en Europa?

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo
Así fue la luna de miel de Jhonny Rivera con Jenny López. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Jhonny Rivera no solo se ha destacado por ser un reconocido cantante del género popular colombiano, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

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Por este motivo, el intérprete realizó una dinámica de preguntas mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en donde expresó las siguientes palabras:

“Miren, todo tuvo su encanto, cada cosa diferente, para mí Maldivas fue muy bonito, se disfrutó demasiado. Dubái es un país maravilloso, pero se presentaron algunas cosas que preocupaban”, agregó Jhonny Rivera.

Así también, el vocalista expresó que tuvo la oportunidad de disfrutar valiosos momentos, pese a algunos sucesos que ocurrieron durante su viaje.

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¿Cómo fue el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López hace algunas semanas?

Recordemos que uno de los momentos más importantes para Jhonny Rivera fue cuando se casó a mediados de febrero junto a Jenny López en un corregimiento de Arabia en Pereira Risaralda.

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo
Asi fue la boda de Jhonny Rivera con Jenny López. | Foto: Canal RCN

Durante el evento, asistieron varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano, quienes acapararon la atención mediática al ver el especial momento que vivió Jhonny Rivera junto al amor de su vida.

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