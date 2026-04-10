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Eidevin López saca a la luz en sus redes una fotografía junto a Karola tras ser expulsado: ¿cuál?

Tras ser expulsado, Eidevin López reaparece en redes con una foto e internautas opinan si le declaró su amor a Karola.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Eidevin López saca a la luz en sus redes una fotografía junto a Karola tras ser expulsado: ¿cuál?
Esta fotografía compartió Eidevin con Karola tras su expulsión de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

El nombre de Eidevin López se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido, sino que también, por ser recientemente expulsado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

La razón por la que Eidevin fue expulsado del reality se debió a causa de un aparente enfrentamiento que tuvo Alejandro Estrada tras un cruce de opiniones que presentó junto a el actor en el que el público tomó la decisión de expulsarlo.

Tras varias horas de silencio, Eidevin reapareció en sus redes sociales con una sorprendente fotografía junto a Karola en la que internautas dicen que aparentemente le confesó su amor.

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¿Cuál fue la fotografía con la que Eidevin López reaparece en sus redes junto a Karola Alcendra?

Eidevin López saca a la luz en sus redes una fotografía junto a Karola tras ser expulsado: ¿cuál?
¿Qué fotografía compartió Eidevin con Karola? | Foto: Canal RCN

Aunque por el momento no se conoce si Eidevin López ya tuvo acceso a un dispositivo tecnológico o móvil, se refleja que el equipo de trabajo compartió recientemente varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi un millón de seguidores en donde aparece junto a Karola.

En las fotografías se refleja la complicidad que existe entre Eidevin y Karola, quienes demostraron tener un vínculo especial a lo largo de la competencia, en especial, por los diferentes momentos que vivieron juntos y, también, por un supuesto “shippeo” que se presentó entre ambos.

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Por ello, varios internautas se han mostrado conmovidos tras la reacción que tuvo Karola al ver que Eidevin fue expulsado, pues se quebró en llanto en la competencia al ver que su cómplice salió de la casa más famosa del país.

En otro de sus recientes publicaciones, el influenciador de agradeció a su público lo orgulloso que está al llegar casi a su primer millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué provocó la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia?

Eidevin López saca a la luz en sus redes una fotografía junto a Karola tras ser expulsado: ¿cuál?
Esta fue la causa que hizo que Eidevin fuera expulsado de La casa de los famosos ol. | Foto: Canal RCN

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Recordemos que el pasado 8 de abril se vivió uno de los momentos más tensionantes en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia cuando Eidevin y Alejandro tuvieron una discusión, la cual llevó a un enfrentamiento físico.

Con base en esta situación, el público tomó la decisión de que Eidevin fuera expulsado tras la decisión que tomaron en medio de las votaciones.

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