Mariana Zapata es la líder en La casa de los famosos; ¿por qué Alexa fue descalificada en la prueba?

En una prueba a ciegas, los participantes de La casa de los famosos Colombia vivieron una nueva prueba de líder, y esta vez Mariana Zapata, en su día de cumpleaños, se llevó la victoria.

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¿Cómo se definió el liderazgo en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos se enfrentaron a una pista ubicada en la terraza, compuesta por una serie de obstáculos y elementos distribuidos a lo largo del recorrido.

Cada participante inició desde una base con los ojos vendados. Frente a ellos encontraron un gran tendero de ropa con prendas colgadas que debían atravesar, seguido de una zona con múltiples bases que contenían cápsulas de aroma.

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Una vez superaran el recorrido, debían identificar las cápsulas correctas utilizando únicamente el olfato, ya que solo algunas contenían aroma.

Mariana Zapata es la nueva líder de la semana en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Al encontrar una cápsula válida, debían tomarla y regresar a su base inicial para depositarla. Al finalizar, el famoso que lograra recolectar la mayor cantidad de cápsulas con aroma sería el ganador.

En la primera ronda, Juanda Caribe ganó y en la segunda Mariana y Tebi quedaron empatados, y tras una nueva ronda, Marina quedó de finalista.

En medio del juego, Alexa quedó descalificada, según la decisión del “Jefe”, quien aseguró que, observando por un orificio, lo que impidió que pudiera seguir participando en la prueba.

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En este caso, se dio como finalistas a Mariana y Juanda Caribe, quienes debieron enfrentarse entre ellos para definir al líder de la semana.

¿Qué decisiones se tomaron tras la prueba de líder en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la gala, Mariana y Juanda se enfrentaron en una nueva prueba, la cual dejó a Mariana con el liderazgo. Además, al tratarse de su día de cumpleaños, se mostró bastante emocionada.

Mariana Zapata es la nueva líder de la semana en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En la misma gala, Mariana leyó el contenido de la caja de Pandora y obtuvo el poder de decidir la distribución de los cuartos como cada uno quería.

Como resultado, los integrantes de Calma decidieron quedarse en ese cuarto, mientras que Alexa, Alejo y Tebi por supuesto decidieron Tormenta.

Juancho decidió cambiarse a Calma, mientras que Aura optó por permanecer en el cuarto Tormenta.