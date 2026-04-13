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Reconocida periodista de RCN se despide tras 26 años en el canal: ¿quién es?

Una reconocida periodista se despidió de Noticias RCN tras 26 años informando y dejando huella en el periodismo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Periodista de RCN se despide tras más de 20 años en el canal: ¿quién es?
Periodista de RCN se despide tras más de 20 años en el canal: ¿quién es? (Foto freepik) (Foto Canal RCN)

Una reconocida periodista de Noticias RCN anunció su despedida luego de más de 20 años de trayectoria en el canal, dejando una huella importante en el cubrimiento informativo del país, especialmente en la región Caribe.

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Su salida ha generado múltiples reacciones entre colegas y televidentes, quienes destacaron su compromiso, profesionalismo y cercanía con las comunidades que informó durante años.

Tras más de dos décadas en RCN, periodista anuncia su salida
Tras más de dos décadas en RCN, periodista anuncia su salida (Foto freepik)

¿Quién es la periodista de Noticias RCN que se despidió?

Se trata de Mary Rosado, una comunicadora que dedicó cerca de 26 años a cubrir las noticias de Valledupar y sus alrededores.

Rosado inició su camino profesional tras mudarse a Bogotá para estudiar periodismo, pero con el paso del tiempo regresó a su tierra para ejercer su vocación informativa desde el territorio.

Desde allí, se convirtió en una de las voces más reconocidas del canal en la región.

Durante casi tres décadas, acompañó a los televidentes en distintos momentos clave, desde celebraciones culturales hasta hechos que marcaron la historia reciente del país.

Uno de los cubrimientos más recordados fue el fallecimiento del cantante Diomedes Díaz, con quien, según se conoció, mantenía una relación cercana.

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Mary Rosado se despide de RCN y deja huella en el periodismo regional
Mary Rosado se despide de RCN y deja huella en el periodismo regional (Foto freepik)

¿Cómo fue la despedida de Mary Rosado en Noticias RCN?

La periodista tuvo una despedida especial durante la emisión del pasado 10 de abril, en la que varios de sus compañeros le dedicaron palabras de reconocimiento.

Nancy Velandia, directora de Noticias RCN fin de semana, destacó su capacidad para transmitir tranquilidad incluso en los momentos más complejos. Según expresó, Rosado era una profesional que siempre respondía con calma ante cualquier situación.

Por su parte, Gustavo Nieto, subdirector del noticiero, resaltó su respeto, experiencia y la confianza que generaba en su trabajo. Señaló que su forma de ejercer el periodismo transmitía seguridad tanto a sus colegas como a la audiencia.

Otros corresponsales también se sumaron a los mensajes de despedida, describiéndola como “la señora del periodismo” y un ejemplo para nuevas generaciones de reporteros.

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La salida de Mary Rosado marca el cierre de una etapa importante para Noticias RCN en Valledupar. Su trabajo constante, cercano y riguroso la convirtió en una figura clave para entender la realidad de la región durante más de dos décadas.

Su despedida no solo representa el final de un ciclo profesional, sino también el reconocimiento a una carrera construida con disciplina, vocación y compromiso con la información.

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