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René Higuita viste de luto y se despide de un importante integrante de su familia: ¿quién?

René Higuita confirmó la muerte de un familiar y compartió un mensaje sobre el perdón que conmovió en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
René Higuita viste de luto y se despide de un importante integrante de su familia: ¿quién?
René Higuita viste de luto y se despide de un importante integrante de su familia: ¿quién? (Foto Freepik) (Foto Canal RCN)

El exarquero de la Selección Colombia René Higuita atraviesa un difícil momento personal tras confirmar el fallecimiento de un integrante clave de su familia.

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A través de sus redes sociales, el exfutbolista compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores por su profundidad y carga emocional.

La noticia generó múltiples reacciones entre sus fanáticos, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad en este momento de duelo.

¿Quién es el integrante de la familia de René Higuita que falleció?

Se trata de su padre, Juan Antonio Zapata Muñoz, figura importante en la vida del exdeportista.

Aunque Higuita no había expuesto públicamente muchos detalles de su relación familiar en los últimos años, su despedida dejó ver un proceso personal marcado por el perdón y la reconciliación.

El fallecimiento de su padre representa un momento significativo para el exarquero, quien decidió compartir con sus seguidores no solo la noticia, sino también una reflexión profunda sobre su vínculo familiar.

René Higuita despide a su padre con un mensaje que conmueve
René Higuita despide a su padre con un mensaje que conmueve (Foto Canal RCN)

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¿Qué mensaje compartió René Higuita tras la muerte de su padre?

A través de su publicación, René Higuita dejó un mensaje cargado de introspección, en el que habló sobre el perdón y la sanación emocional.

“Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón”, expresó.

En su mensaje, el exfutbolista también hizo referencia a un reencuentro con su padre, en el que lograron mirarse desde una nueva perspectiva, dejando atrás errores del pasado.

“Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores”, añadió.

Higuita destacó que este proceso le permitió entender que todos los seres humanos cometen errores y que el amor, incluso cuando llega tarde, sigue teniendo valor.

El mensaje concluyó con una reflexión sobre la importancia del perdón como una forma de liberación personal:

“Sí se puede perdonar… incluso cuando dolió profundo. Sí se puede sanar… incluso cuando parecía imposible”.

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Tras la publicación, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia el exarquero.

Seguidores, figuras públicas y amantes del fútbol le enviaron palabras de fuerza, destacando la valentía de compartir un mensaje tan privado en medio del dolor.

El gesto de Higuita no solo fue una despedida, sino también una reflexión que conectó con muchas personas que han vivido procesos similares.

El emotivo adiós de René Higuita a su padre que tocó a sus seguidores
El emotivo adiós de René Higuita a su padre que tocó a sus seguidores (Foto Canal RCN)
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