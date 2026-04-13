Falleció creador de reconocidas series infantiles en su hogar: ¿qué le pasó?

El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la muerte de un reconocido creador de televisión infantil, responsable de varias producciones que marcaron a generaciones.

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La noticia fue confirmada por medios internacionales, que detallaron que el productor falleció en su hogar.

Se trata de una figura clave en la historia de la televisión, cuyo legado sigue vigente gracias a los programas que desarrolló durante varias décadas.

¿Quién es el creador de series infantiles que falleció?

El productor y titiritero Sid Krofft murió a los 96 años, según confirmó su equipo.

A lo largo de su carrera, se consolidó como uno de los nombres más influyentes en la creación de contenido familiar e infantil en la televisión estadounidense.

Junto a su hermano, también productor, fue el responsable de exitosas producciones como H.R. Pufnstuf, Land of the Lost y Donny & Marie, entre otros proyectos que se emitieron desde la década de 1960.

Su trabajo no solo se limitó a la televisión, sino que también inspiró adaptaciones cinematográficas y proyectos en otros formatos, consolidando su impacto en la industria del entretenimiento.

Falleció Sid Krofft, creador de icónicas series infantiles (Foto ARodin Eckenroth / AFP)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Sid Krofft?

De acuerdo con la información entregada por su equipo, Sid Krofft falleció el pasado 10 de abril mientras dormía, en la casa de su amiga y socia Kelly Killian. La causa de su muerte fue natural.

Personas cercanas destacaron que el productor se mantuvo activo hasta sus últimos años. Su publicista lo describió como una figura incansable que continuó participando en eventos y compartiendo con sus seguidores.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, Killian expresó el profundo cariño que sentía por él y resaltó su calidad humana, más allá de su legado profesional.

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¿Quién era Sid Krofft?

Nacido en Montreal en 1929, Krofft se trasladó a Estados Unidos siendo niño y desde muy joven mostró interés por el mundo del espectáculo.

Su carrera comenzó con marionetas y presentaciones en vivo, evolucionando con el tiempo hacia grandes producciones televisivas.

Incluso, llegó a presentarse en escenarios importantes y compartir espacios con figuras como Judy Garland, antes de consolidarse como productor.

Su trayectoria estuvo marcada por la creatividad, la innovación y la capacidad de conectar con el público infantil y familiar.

Con su fallecimiento, deja un legado importante en la historia de la televisión, siendo recordado como uno de los grandes pioneros del entretenimiento para niños.