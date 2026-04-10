Alejandro Estrada dio sus impresiones tras la expulsión de Eidevin: "No supo controlar las emociones"

Alejandro Estrada dio sus impresiones sobre la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada habló de su estrategia tras la eliminación de Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin López se pronunció en sus redes tras ser expulsado de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

¿Qué dijo Alejandro Estrada luego de la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia 3?

El actor confesó que para nadie dentro de la competencia es un secreto que su estrategia es desestabilizar a sus compañeros, pero aclaró que nunca ha cruzado los límites físicos ni ha usado palabras de grueso calibre contra ellos, como sí lo han hecho con él.

Estrada reconoció que ha utilizado el juego de palabras para desconfigurar a otros participantes y que es consciente de que esa táctica puede traer reacciones inesperadas.

Sin embargo, enfatizó que no permite que lo toquen y por eso se produjo su percance con Eidevin.

El cucuteño explicó que su plan de ahora en adelante es soportar los señalamientos que vendrán de parte de sus compañeros, con excepción de Alexa Torrex y Tebi, con quienes mantiene una relación más cercana.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate causó revuelo al dar detalles del hombre que le gusta; ¿qué llamó la atención?

También expresó que no le agradó la manera en que Eidevin salió de la competencia, pero que fue la consecuencia de no saber controlar las emociones.

Alejandro aseguró que entiende que todos son personas conviviendo bajo presión y que comparten el mismo objetivo: seguir en el reality.

Por eso, afirmó que continuará compitiendo y dando lo mejor de sí para que Colombia lo siga apoyando.

El actor resaltó que en un ambiente tan exigente como el de la casa, la convivencia requiere equilibrio y tolerancia, y que cualquier exceso puede costar caro.

Artículos relacionados La casa de los famosos Este fue el alto porcentaje con el que Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia

¿De qué se trata la prueba de beneficio y castigo de hoy en La casa de los famosos Colombia 3?

Hoy los participantes tendrán la prueba de beneficio y castigo, una dinámica que pondrá a prueba la coordinación y la suerte de cada equipo.

En esta ocasión, cada grupo debe elegir a un lanzador oficial, encargado de arrojar una pelota hacia un tablero inclinado que contiene casillas con puntajes positivos y negativos.

Según el resultado del lanzamiento, el equipo deberá avanzar o retroceder en la pista. Esta prueba definirá ventajas y desventajas que marcarán lo que queda de la semana, aumentando la tensión dentro de la casa.