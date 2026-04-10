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Melissa Gate causó revuelo al dar detalles del hombre que le gusta; ¿qué llamó la atención?

Melissa Gate habló de sus gustos personales y desató curiosidad al describir con franqueza lo que busca en un hombre.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Melissa Gate dio detalles.
Melissa Gate dio detalles del hombre que le gusta. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Melissa Gate causó furor en redes sociales al revelar cómo es el hombre que le gusta.

Melissa Gate participó en la tercera temporada.
Melissa Gate participó en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo describió Melissa Gate al hombre que le gusta?

La influenciadora compartió mediante sus historias de Instagram detalles sobre el tipo de persona que le atrae en este momento.

Fue muy enfática en una característica corporal, lo que generó múltiples reacciones entre los internautas.

Gate sigue muy activa en las plataformas digitales, hablando de sus nuevos proyectos y mostrando su cotidianidad.

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“Para las que se la pasan chismeando, el que me gusta es más o menos así”, escribió Melissa Puerta en su publicación.

Melissa reapareció recientemente tras participar como jueza y hechicera en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

Durante una semana estuvo en la casa más famosa del país entregando pócimas y colocando hechizos que los participantes debían cumplir para asegurar el presupuesto semanal.

Su participación fue aplaudida por el público, que aseguró que extrañaban su personalidad en la telenovela de la vida real, destacando sus comentarios llenos de picardía.

Muchos usuarios comentaron que les sorprendió la franqueza de Melissa, mientras otros aprovecharon para bromear con la descripción que dio.

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¿Melissa Gate reaccionó a la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 3?

Melissa Gate no ha reaccionado todavía a la expulsión de Eidevin López de la competencia, como sí lo han hecho varios exparticipantes.

Sin embargo, sus seguidores esperan que en algún momento dé sus impresiones, ya que la consideran una de las figuras más recordadas de las tres temporadas. Su presencia, tanto dentro como fuera del reality, sigue siendo motivo de expectativa.

Por ahora, Melissa no dio más detalles sobre si está saliendo o no con algún hombre, pero con esas imágenes los internautas han tenido la libertad de interpretar y sacar sus propias conclusiones.

Queda esperar si en algún momento confirma o desmiente una relación sentimental, lo que sin duda mantendrá la atención de sus seguidores y del público del entretenimiento digital.

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