Aida Victoria Merlano respondió a los rumores de despecho por Westcol; ¿lo extraña?

La influenciadora Aida Victoria Merlanocausó revuelo en redes al montar un video cantando a todo pulmón, lo que generó comentarios que la relacionaron con su expareja Westcol.

Aida Victoria Merlano disipó rumores con Westcol. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin López se pronunció en sus redes tras ser expulsado de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

¿Por qué relacionaron el video de Aida Victoria Merlano con su expareja Westcol?

Todo comenzó con una historia donde se le ve interpretando una canción mientras manejaba.

Sus seguidores asociaron la letra con el streamer y le expresaron que ya sabían a quién estaba recordando.

Aida respondió con firmeza, asegurando que cada relación pasada tiene su propia banda sonora y que todas merecen respeto, dejando claro que no estaba despechada ni se trataba de Westcol.

Westcol se encuentra actualmente en China junto a su pareja Luisa Castro, compartiendo contenido desde lugares llamativos y experiencias únicas.

Por su parte, Aida ha estado muy activa en redes sociales, mostrando su rol de mamá y opinando sobre distintos temas.

Artículos relacionados La casa de los famosos Este fue el alto porcentaje con el que Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre exponer su vida en redes sociales?

La barranquillera confesó que últimamente evita hablar con tanta libertad en sus plataformas porque siente que los medios de entretenimiento suelen interpretar de manera errónea sus mensajes, lo que la ha llevado a ser más cuidadosa con lo que comparte.

Su respuesta fue vista como una manera de poner límites a las especulaciones y de recordar que las relaciones pasadas forman parte de la vida, pero no definen su presente.

La influenciadora ha reconocido que la constante atención sobre su vida personal puede ser desgastante.

Artículos relacionados Andy Rivera Andy Rivera habló sin filtros sobre tener más hijos; ¿está listo para ampliar su familia?

Por eso, ha optado por enfocarse en mostrar aspectos más cotidianos de su día a día, como su maternidad y proyectos personales.

Incluso se calmó su rifirrafe con su expareja Juan David Tejada, con quien protagonizó varios enfrentamientos públicos.

En su momento, él aseguró que contaría más detalles de su relación, pero nunca lo hizo.

Por su parte, Aida sí reveló que sufrió vi0l3nci4 de varios tipos durante su noviazgo con el llamado “Rey de los agropecuarios”, como es conocido en redes sociales.