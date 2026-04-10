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Andy Rivera habló sin filtros sobre tener más hijos; ¿está listo para ampliar su familia?

Andy Rivera se sinceró sobre el tema de tener más hijos y sorprendió con lo que dijo acerca de sus miedos como padre.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Andy Rivera se sinceró sobre la paternidad.
Andy Rivera se sinceró sobre la paternidad en redes sociales. (Foto de Freepik)

El cantante Andy Rivera sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si tendría más hijos.

Andy Rivera confirmó que está soltero.
Andy Rivera confirmó que está soltero. (Foto de Freepik)

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¿Andy Rivera tendría más hijos?

El pereirano aprovechó la dinámica de preguntas de Instagram para responder las inquietudes de su comunidad digital.

Andy subió varios videos donde habló de su soltería, de su carrera musical y de su futuro como padre.

Rivera expresó que no está cerrado a la idea de tener más hijos porque se puede enamorar más adelante, pero que en este momento no lo considera porque lo más difícil es encontrar una buena mujer con la cual procrear.

Además, señaló que la crianza ha cambiado mucho y que los tiempos son muy diferentes, lo que le ocasiona un poco de miedo.

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El artista también reflexionó sobre su trayectoria musical, asegurando que ya no se considera parte de la nueva era urbana, pues inició su carrera en 2011.

En ese sentido, hizo un paralelo con Feid, recordando que ambos comenzaron hace más de una década y que el paisa ya suma casi 15 años de experiencia.

Rivera destacó que cantar en escenarios como el Movistar Arena es un sueño para cualquier artista colombiano y que siempre busca llevar su música a espacios de gran impacto.

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¿Qué dijo Andy Rivera sobre su soltería?

Andy confesó que actualmente es el único soltero de su familia, ya que su padre Jhonny Rivera contrajo matrimonio el pasado 22 de febrero con Jenny López.

El cantante aseguró que le gustan las relaciones estables y duraderas, pero que por ahora se está tomando el tiempo necesario para elegir a la persona que quiere que lo acompañe.

Con estas palabras, Andy confirmó y disipó las especulaciones sobre su relación con la creadora de contenido Xime Mua, dejando claro que actualmente está enfocado en su vida personal y profesional sin compromisos sentimentales.

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