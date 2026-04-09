La salida de Eidevin López sacudió La casa de los famosos Colombia. La reacción de Juanda Caribe se volvió una de las más comentadas dentro y fuera del reality.

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¿Por qué Eidevin salió de La casa de los famosos Colombia?

La salida de Eidevin López se dio luego de un enfrentamiento con Alejandro Estrada dentro de la casa, lo que llevó a una intervención directa de “El Jefe”. Ante la situación, se tomó la decisión de someter el futuro de ambos participantes a votación del público.

Las votaciones se habilitaron el 8 de abril durante la gala y permanecieron abiertas hasta el 9 de abril a las 9:00 p.m. Durante ese tiempo, los televidentes pudieron elegir entre varias opciones: expulsar a uno de los participantes, a ambos o aplicar una sanción con nominación directa por dos semanas.

El resultado fue contundente. Con el 74,42 % de los votos, Eidevin López fue expulsado del programa. Por su parte, Alejandro Estrada obtuvo el 21,93 % de los votos para su salida, mientras que otras opciones recibieron porcentajes menores.

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¿Qué dijo Eidevin López tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse la decisión, Eidevin López reaccionó con emoción y comenzó a despedirse de sus compañeros. Durante este momento, expresó palabras de agradecimiento hacia cada uno de ellos, destacando la experiencia vivida dentro del programa.

El participante aseguró que, para él, haber hecho parte del reality ya representaba un logro importante. También manifestó que, en el fondo, sabía que esto podría ocurrir.

Eidevin López se despidió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Uno de los momentos que más comentarios generó entre los internautas fue cuando expresó que le hubiera gustado salir en otras condiciones, señalando que esperaba un cierre distinto en su paso por el programa.

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe tras la salida de Eidevin?

La reacción de Juanda Caribe fue uno de los momentos más comentados tras la eliminación. Durante el tiempo que compartieron en la casa, Juanda se refirió en varias ocasiones a Eidevin como alguien cercano, utilizando expresiones como “mi compadre”.

Juanda Caribe se desipidió de Eidevin en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Tras confirmarse la salida, Juanda Caribe rompió en llanto, se llevó las manos a la cabeza y luego se acercó a despedirse. Junto a Eidevin López protagonizó un abrazo prolongado antes de su salida definitiva.

Además, Juanda lo acompañó hasta la puerta, manteniendo el abrazo y agradeciéndole por lo vivido dentro del programa. Según comentarios en redes sociales, los fans destacaron la cercanía entre ambos, lo que evidenció la relación que construyeron durante el encierro.