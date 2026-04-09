En medio de una jornada marcada por decisiones clave dentro de La casa de los famosos Colombia, un gesto inesperado volvió a poner en evidencia la cercanía entre Karola y Eidevin.

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¿Por qué Eidevin podría salir de La casa de los famosos Colombia?

La permanencia de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia se encuentra en duda luego de un enfrentamiento con Alejandro Estrada. El episodio llevó a que El Jefe tomara una decisión que involucra directamente a la audiencia.

Eidevin podría salir de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante la gala de este 9 de abril, los televidentes tendrán la responsabilidad de definir lo que ocurrirá con ambos participantes. Entre las alternativas planteadas están: la expulsión de uno o de los dos, o una nominación con condiciones especiales durante dos semanas.

Este escenario ha provocado múltiples reacciones entre los fans, quienes han manifestado diferentes posturas frente a lo sucedido y el futuro de Eidevin y Alejandro.

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¿Qué regalo recibieron Eidevin y Karola en La casa de los famosos?

En medio de la tensión por la decisión del público, Eidevin se acercó a Karola con un detalle que llamó la atención. Se trataba de dos sombreros que, según explicó, habían sido enviados para ambos.

Los accesorios tenían un mensaje que inicialmente no lograron interpretar. Sin embargo, al revisarlos con más detalle, notaron que hacían referencia al nombre de un peluche que comparten dentro de la casa.

Eidevin y Karola recibieron emotivo regalo en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El momento generó una reacción inmediata en Karola, quien agradeció el gesto y abrazó a su compañero, evidenciando la conexión que han construido durante la convivencia.

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¿Por qué Karola lloró en La casa de los famosos?

Después del momento, Eidevin le expresó a Karola su agradecimiento por el apoyo constante. Ella respondió que siempre estaría presente, pero también dejó ver su preocupación por la situación actual.

Karola manifestó su inconformidad frente a las injusticias y cuestionó la posibilidad de que su compañero tenga que abandonar el reality.

“Me da mucha rabia porque la gente mala no puede estar saliéndose con la suya así", destacó.

Fue en ese contexto donde no logró contener el llanto, una reacción que, según los internautas, refleja el vínculo que ha fortalecido con Eidevin y la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en la gala que se transmitira a las 8:00 p.m. por Canal RCN.