Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Toxi Costeña sorprendió en redes al presumir su nuevo look: ¿cómo quedó?

La Toxi Costeña generó múltiples comentarios en redes sociales. Los internautas afirman que su look la cambió por completo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La Toxi Costeña sorprendió en redes al presumir su nuevo look: ¿cómo quedó?
La Toxi Costeña apareció con cabello largo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La Toxi Costeña, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, volvió a ser tendencia en redes. Un video en Instagram captó la atención de sus seguidores al mostrar un cambio notable en su cabello.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los principales proyectos de La Toxi Costeña?

La Toxi Costeña ha desarrollado su carrera principalmente en la música, con un estilo que mezcla vallenato urbano y humor, además de presentaciones en vivo en la región Caribe.

¿Cuáles son los principales proyectos de La Toxi Costeña?
La Toxi Costeña continúa su carrera musical / (Foto del Canal RCN)

En paralelo, La Toxi Costeña mantiene su actividad como creadora de contenido en redes sociales, por lo cual los internautas destacan que su cambio de look podría estar relacionado con un nuevo proyecto.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el cambio de look de La Toxi Costeña?

En el video publicado a través de Instagram, La Toxi Costeña muestra un cambio visible en su cabello. La grabación inicia con el pelo negro, a la altura de los hombros y, tras un efecto de transición, se observa cómo su cabello se extiende hasta la cintura.

Además, manteniene la raíz en tono oscuro mientras que en las puntas se aprecia un degradado en color rojo que marca una diferencia con su apariencia anterior, generando así un contraste que ha llamado la atención de los internautas.

Artículos relacionados

 

¿Qué cambios de look se ha realizado La Toxi Costeña?

La Toxi Costeña, ha mostrado varios cambios en su apariencia, especialmente en su cabello, a lo largo del último tiempo. Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, tuvo un corte que dejó su cabello a la altura de los hombros.

Tras su salida del programa, optó por extensiones para recuperar el largo, logrando una melena más extensa con combinaciones de tonos oscuros. En redes destacan que aunque ha variado el largo de su cabello, ha incorporado variaciones de color en las puntas.

Estos cambios han sido compartidos en redes sociales, donde los internautas han comentado la evolución de su imagen.

¿Qué cambios de look se ha realizado La Toxi Costeña?
La Toxi Costeña genera conversación en redes sociales / (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Diego Sáenz paraliza a sus seguidores con relato paranormal Diego Sáenz

Diego Sáenz aseguró ver el fantasma de un niño en e set de ¿Qué hay pa’ dañar?: médium lo confirmó

Diego Sáenz generó revuelo al confesar que vio al fantasma de un niño en el set y una médium confirmó su existencia.

Daniela Álvarez muestra el accidente. Daniella Álvarez

Daniela Álvarez sufrió un inesperado accidente con su automóvil; ¿qué daños dejó el percance?

Daniela Álvarez mostró en redes el percance con su automóvil y sorprendió con la calma con la que lo enfrentó.

Manager de Lina Tejeiro comparte alentadora noticia sobre su salud tras diagnóstico de cáncer Lina Tejeiro

Manager de Lina Tejeiro comparte alentadora noticia sobre su salud tras diagnóstico de cáncer

Claudia Serrato compartió resultados positivos en su lucha contra el cáncer y celebró avances clave en su estado de salud.

Lo más superlike

Karola rompió en llanto por Eidevin La casa de los famosos

Karola rompió en llanto por Eidevin en La casa de los famosos Colombia: esto dijo

Karola se mostró afectada en La casa de los famosos Colombia tras pensar en la posibilidad de que Eideven sea eliminado.

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”? Ryan Castro

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”?

Murió pionero del hip hop que marcó una generación: fue clave en la expansión del género Viral

¡Luto en la música! Falleció influyente DJ y Rapero por una grave enfermedad: ¿quién era?

Ángela Aguilar tiene una hermana mayor que pocos conocían y ha cautivado las redes Ángela Aguilar

Ella es la hermosa hermana de Ángela Aguilar que pocos conocían y acaba de cumplir años

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos