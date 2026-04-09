La Toxi Costeña sorprendió en redes al presumir su nuevo look: ¿cómo quedó?

La Toxi Costeña, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, volvió a ser tendencia en redes. Un video en Instagram captó la atención de sus seguidores al mostrar un cambio notable en su cabello.

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¿Cuáles son los principales proyectos de La Toxi Costeña?

La Toxi Costeña ha desarrollado su carrera principalmente en la música, con un estilo que mezcla vallenato urbano y humor, además de presentaciones en vivo en la región Caribe.

La Toxi Costeña continúa su carrera musical / (Foto del Canal RCN)

En paralelo, La Toxi Costeña mantiene su actividad como creadora de contenido en redes sociales, por lo cual los internautas destacan que su cambio de look podría estar relacionado con un nuevo proyecto.

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¿Cuál fue el cambio de look de La Toxi Costeña?

En el video publicado a través de Instagram, La Toxi Costeña muestra un cambio visible en su cabello. La grabación inicia con el pelo negro, a la altura de los hombros y, tras un efecto de transición, se observa cómo su cabello se extiende hasta la cintura.

Además, manteniene la raíz en tono oscuro mientras que en las puntas se aprecia un degradado en color rojo que marca una diferencia con su apariencia anterior, generando así un contraste que ha llamado la atención de los internautas.

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¿Qué cambios de look se ha realizado La Toxi Costeña?

La Toxi Costeña, ha mostrado varios cambios en su apariencia, especialmente en su cabello, a lo largo del último tiempo. Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, tuvo un corte que dejó su cabello a la altura de los hombros.

Tras su salida del programa, optó por extensiones para recuperar el largo, logrando una melena más extensa con combinaciones de tonos oscuros. En redes destacan que aunque ha variado el largo de su cabello, ha incorporado variaciones de color en las puntas.

Estos cambios han sido compartidos en redes sociales, donde los internautas han comentado la evolución de su imagen.