Tras la salida de Eidevin de La casa de los famosos Colombia, los participantes han demostrado sus inconformidades. En esta ocasión, Tebi y Alexa se mostraron preocupados por la actitud de los demás habitantes.

Artículos relacionados La casa de los famosos Yuli Ruíz mostró su controversial postura al enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿a quién apoya?

¿Qué pasó con Eidevin y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

El participante Eidevin López fue expulsado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia el jueves 9 de abril de 2026, en medio de un hecho que recibió una sanción directa.

Según lo visto durante la emisión, el conflicto inició tras una discusión con el actor Alejandro Estrada, en un ambiente que ya estaba cargado por desacuerdos previos entre varios participantes. La situación se intensificó durante una dinámica en la que debían expresar críticas directas.

De acuerdo con las imágenes, Eidevin invadió el espacio personal de Alejandro y tocó su rostro. Alejandro respondió empujándolo en dos ocasiones para apartarlo. Este tipo de contacto físico está prohibido dentro de las reglas del reality, por lo que El Jefe tomó medidas.

La decisión final quedó en manos del público, que participó en una votación para determinar las consecuencias. Con el 74,42% de los votos, los televidentes eligieron la expulsión de Eidevin, al considerarlo el principal responsable del altercado.

Eidevin salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras el anuncio, se presentaron varias reacciones dentro de la casa. Sus amigos rompieron en llanto y dedicaron emotivos mensajes de despedida. Posteriormente, lo acompañaron hasta la puerta y realizaron su despedida.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul reaccionó sin filtros a sanción de Eidevin y Alejandro Estrada: se fue con toda

¿Por qué Alexa Torrex y Tebi Bernal están preocupados en La casa de los famosos Colombia?

En medio de este panorama, Alexa Torrex y Tebi Bernal sostuvieron una conversación en la que manifestaron su preocupación por lo que podría ocurrir en los próximos días dentro del reality.

Tebi le expresó a Alexa que la situación podría intensificarse, señalando que, si antes era necesario mantener la calma, ahora consideraba que debían reforzar su inteligencia emocional. Según comentó, percibe que podrían surgir nuevas provocaciones y acusaciones entre los participantes.

También mencionó que no tiene certeza de poder manejar la presión de la convivencia, ya que, según sus palabras, las situaciones que percibe como injustas le generan molestia. Además, hizo referencia a un momento reciente en el que reaccionó ante actitudes de otros compañeros, lo que evidenciaría el nivel de tensión actual.

Por otro lado, Tebi planteó la posibilidad de que algunos participantes estén organizando estrategias que afectarían el desarrollo de las pruebas, lo que incrementó la preocupación de Alexa. Ella coincidió en que estos pensamientos no salen de su mente.

Aunque en medio de la conversación también hubo espacio para comentarios en tono de broma, lo expresado por ambos deja ver que el ambiente dentro de La casa de los famosos Colombia atraviesa una etapa marcada por la incertidumbre y la desconfianza entre los participantes.