Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karola y Juanda Caribe discutieron con Alexa Torrex y Alejandro Estrada; así fue el tenso momento

Karola y Juanda Caribe se enfrentaron a Alexa Torrex y Alejandro Estrada en La casa de los famosos, dejando la convivencia más dividida.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Los participantes se vuelven a enfrentar.
Los participantes se vuelven a enfrentar tras la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La tensión está al máximo en La casa de los famosos Colombia 3 y hoy se presentaron varios enfrentamientos tras la expulsión de Eidevin.

Juanda Caribe y Karola discuten con Alejandro Estrada y Alexa Torrex.
Juanda Caribe y Karola discuten con Alejandro Estrada y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quiénes se enfrentaron tras la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante el desayuno, surgió una discusión entre los habitantes por unos panes. Karola le pidió en tono irónico a Alejandro un consejo para descongelarlos, y el actor respondió comparando la situación con el momento en que Alexa le tiró agua a Karola.

En ese instante, Juanda Caribe intervino con una indirecta hacia Alejandro por su relación con Nataly Umaña y en defensa de Karola.

El cucuteño recordó que no olvida los insultos que ha recibido por parte de los integrantes de Calma.

Artículos relacionados

¿Por qué se enfrentaron Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

La situación no quedó ahí. Alexa reclamó a Karola por tomar la masa que ella estaba preparando para sus arepas, lo que desencadenó una nueva discusión en la que ambas alzaron la voz.

Estos episodios reflejan que los ánimos están al límite y que cualquier gesto o palabra puede convertirse en un detonante.

La casa está fragmentada y los participantes no han dejado de opinar luego de la salida del costeño, lo que ha intensificado las rivalidades.

Alejandro, Alexa y Tebi han optado por mantenerse apartados de los demás, mientras que Karola y Juanda Caribe han reforzado su alianza.

La convivencia se ha vuelto más difícil, pues los roces se multiplican y las discusiones se dan con facilidad.

La dinámica del grupo cambió por completo y ahora cada interacción parece convertirse en un campo de batalla.

Artículos relacionados

Los conflictos no solo afectan la convivencia, también influyen en las estrategias de los participantes.

Las discusiones constantes generan desgaste emocional y pueden alterar el rumbo de las pruebas semanales.

Hoy, además de los enfrentamientos, los habitantes deberán afrontar la prueba de beneficio y castigo, una dinámica que pondrá a prueba su concentración y trabajo en equipo.

Cada grupo tendrá que elegir a un lanzador oficial que arroje una pelota hacia un tablero inclinado con casillas de puntajes positivos y negativos. Según el resultado, el equipo avanzará o retrocederá en la pista hasta llegar a la meta.

Los enfrentamientos por situaciones cotidianas, como el pan o la masa de las arepas, muestran que la convivencia se encuentra en un punto crítico.

Con cada semana que pasa, los participantes deben lidiar con la carga emocional de estar aislados y expuestos, mientras el público sigue cada detalle con expectativa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex y Tebi Bernal expresan preocupación en La casa de los famosos Colombia Alejandro Estrada

Alexa Torrex y Tebi Bernal expresan preocupación en La casa de los famosos Colombia; ¿por qué?

Alexa Torrex y Tebi Bernal hablan de posibles alianzas tras el conflicto con Eidevin en La casa de los famosos Colombia.

Karina García genera conversación tras opinar de La casa de los famosos La casa de los famosos

Karina García da su polémica opinión sobre La casa de los famosos Colombia

Karina García rompe el silencio sobre cómo ve la convivencia en La casa de los famosos Colombia 2026 y genera polémica.

Cine La Casa de los Famosos La casa de los famosos

Cine en La casa de los famosos Colombia: qué es y cómo funciona la dinámica

El cine en La casa de los famosos Colombia es una de las dinámicas más esperadas por el público, ya que genera tensión dentro de la casa

Lo más superlike

Ex de Alina Lozano revela que ella lo echó de la casa y desata dudas sobre la ruptura Alina Lozano

Expareja de Alina Lozano revela que ella lo echó de la casa y desata dudas sobre la ruptura

Expareja de Alina Lozano reveló detalles de su ruptura y generó dudas sobre si realmente terminaron o es estrategia.

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo

Reconocida influencer es hospitalizada y su hijo lanza preocupante mensaje Influencers

Hospitalizan a reconocida influencer y su hijo lanza angustioso mensaje: "Recen por mi mamá"

Murió pionero del hip hop que marcó una generación: fue clave en la expansión del género Viral

¡Luto en la música! Falleció influyente DJ y Rapero por una grave enfermedad: ¿quién era?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos