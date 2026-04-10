Karola y Juanda Caribe discutieron con Alexa Torrex y Alejandro Estrada; así fue el tenso momento

La tensión está al máximo en La casa de los famosos Colombia 3 y hoy se presentaron varios enfrentamientos tras la expulsión de Eidevin.

Juanda Caribe y Karola discuten con Alejandro Estrada y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

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¿Quiénes se enfrentaron tras la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante el desayuno, surgió una discusión entre los habitantes por unos panes. Karola le pidió en tono irónico a Alejandro un consejo para descongelarlos, y el actor respondió comparando la situación con el momento en que Alexa le tiró agua a Karola.

En ese instante, Juanda Caribe intervino con una indirecta hacia Alejandro por su relación con Nataly Umaña y en defensa de Karola.

El cucuteño recordó que no olvida los insultos que ha recibido por parte de los integrantes de Calma.

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¿Por qué se enfrentaron Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

La situación no quedó ahí. Alexa reclamó a Karola por tomar la masa que ella estaba preparando para sus arepas, lo que desencadenó una nueva discusión en la que ambas alzaron la voz.

Estos episodios reflejan que los ánimos están al límite y que cualquier gesto o palabra puede convertirse en un detonante.

La casa está fragmentada y los participantes no han dejado de opinar luego de la salida del costeño, lo que ha intensificado las rivalidades.

Alejandro, Alexa y Tebi han optado por mantenerse apartados de los demás, mientras que Karola y Juanda Caribe han reforzado su alianza.

La convivencia se ha vuelto más difícil, pues los roces se multiplican y las discusiones se dan con facilidad.

La dinámica del grupo cambió por completo y ahora cada interacción parece convertirse en un campo de batalla.

Los conflictos no solo afectan la convivencia, también influyen en las estrategias de los participantes.

Las discusiones constantes generan desgaste emocional y pueden alterar el rumbo de las pruebas semanales.

Hoy, además de los enfrentamientos, los habitantes deberán afrontar la prueba de beneficio y castigo, una dinámica que pondrá a prueba su concentración y trabajo en equipo.

Cada grupo tendrá que elegir a un lanzador oficial que arroje una pelota hacia un tablero inclinado con casillas de puntajes positivos y negativos. Según el resultado, el equipo avanzará o retrocederá en la pista hasta llegar a la meta.

Los enfrentamientos por situaciones cotidianas, como el pan o la masa de las arepas, muestran que la convivencia se encuentra en un punto crítico.

Con cada semana que pasa, los participantes deben lidiar con la carga emocional de estar aislados y expuestos, mientras el público sigue cada detalle con expectativa.