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Karina García da su polémica opinión sobre La casa de los famosos Colombia

Karina García rompe el silencio sobre cómo ve la convivencia en La casa de los famosos Colombia 2026 y genera polémica.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karina García genera conversación tras opinar de La casa de los famosos
Karina García sorprende con su postura sobre La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García, causó reacciones luego de que diera su opinión de cómo ve esta tercera temporada de la competencia.

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Precisamente, la paisa fue entrevistada por Nicolás Arrieta en ‘Buen día, Colombia’ y él le hizo algunas preguntas de cómo ve el juego, por lo que ella, desde su experiencia, opinó.

Sin embargo, lo que dijo no les gustó a algunos, pues le respondieron ene los comentarios que tiene su “realidad bien alterada”.

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¿Qué dijo Karina García sobre la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García, respondió las preguntas que Nicolás Arrieta le hizo el jueves 9 de abril, sobre si ve tranquila esta tercera temporada del programa

Karina García sorprende con su postura sobre La casa de los famosos.
Karina García enciende las redes con su opinión sobre el reality. (Foto: Canal RCN)

Según con lo que ella respondió en el video para ‘Buen día, Colombia’, es que esta temporada está “muy suave” en comparación de la pasada, ya que ella y sus compañeros aguantaron momentos y tratos más duros en comparación a la actual.

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Esto generó debate entre los comentarios, ya que algunos internautas no estuvieron de acuerdo con ella, considerando que su temporada no fue tan dura.

¿Cuál fue la opinión de Karina García sobre los posibles finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

En el mismo clip publicado en la cuenta oficial del programa matutino, Karina García respondió para ella quiénes serían los posibles finalistas de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

Karina García enciende las redes con su opinión sobre el reality
Karina García genera conversación tras opinar de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con su respuesta, considera que quienes pueden llegar a la final son Alejandro Estrada, Karola Alcendra, Alexa Torrex y Juanda Caribe.

Esta opinión que tiene la exparticipante del reality, es casi la misma que tiene muchos seguidores del programa, pues para ellos, estos cuatro participantes se posicionan como los más fueres entre los demás famosos.

Aunque ellos, sean queridos por muchos y no tanto para otros, se pueden estar perfilando como los favoritos.

Sin embargo, todavía falta semanas para que eso sepa, pues el juego cambia constantemente y pueden traer sorpresas que podría darle la vuelta a todo, como bien lo dice Carla Giraldo.

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